Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1846 – бельгийский мастер духовых инструментов Сакс запатентовал саксофон.

1927 – в Киеве выходит первый номер украинской “Литературной газеты”.

1961 – состоялся первый концерт группы The Beatles.

1981 – в США был зарегистрирован последний случай линчевания, жертвой которого стал афроамериканец Майкл Дональд.

2006 – Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети “Твиттер”.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 21 марта чтит память Феофилакта Исповедника, епископа Никомидийский.

Приметы погоды:

Вороны купаются – к теплу.

Журавль прилетел – скоро лед сойдет.

Ранний прилет скворцов и жаворонков – к теплой весне.

Жаворонок появился – к теплу, а зяблик – к холоду.

Ранний облет пчел – на красную весну.

Именины у Афанасия, Лазаря, Феодорита, Ивана и Владимира.