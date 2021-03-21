Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1846 – бельгийский мастер духовых инструментов Сакс запатентовал саксофон.
1927 – в Киеве выходит первый номер украинской “Литературной газеты”.
1961 – состоялся первый концерт группы The Beatles.
1981 – в США был зарегистрирован последний случай линчевания, жертвой которого стал афроамериканец Майкл Дональд.
2006 – Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети “Твиттер”.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь 21 марта чтит память Феофилакта Исповедника, епископа Никомидийский.
Приметы погоды:
Вороны купаются – к теплу.
Журавль прилетел – скоро лед сойдет.
Ранний прилет скворцов и жаворонков – к теплой весне.
Жаворонок появился – к теплу, а зяблик – к холоду.
Ранний облет пчел – на красную весну.
Именины у Афанасия, Лазаря, Феодорита, Ивана и Владимира.