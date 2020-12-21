21 декабря мир отмечает День зимнего солнцестояния, День горячего шоколада, День рождения баскетбола, День рождения кроссворда, Праздник середины зимы "Йоль" День повара японской кухни, День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Global Orgasm Day.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День памяти бездомных людей, День коктейля “Кокити” День жареных креветок, День киви, День благодарения миниатюрным девушкам, в Израиле – День учителя, в Финляндии, Нидерландах – День святого Томаса, на Филиппинах – День вооруженных сил, в Туркменистане – День памяти первого президента, в Индии – Панча Ганапати, в Китае – праздник Дунчжи.

Памятные даты:

1846 – Шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применил анестезию во время хирургической операции – провел ампутацию бедра пациенту Джеймсу Черчиллю под эфирным наркозом.

1898 – Пьер и Мария Кюри открыли радий.

1913 – В нью-йоркской газете опубликован первый в истории кроссворд, который составил Артур Винн.

1937 – В Голливуде состоялась премьера первого полнометражного мультфильма “Белоснежка и семь гномов”.

1975 – Арабские террористы во главе с Ильич Рамиресом Санчесом (известным также как Карлос или Шакал) захватили штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где как раз проходила сессия организации.

1984 – СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции “Вега-2” для исследования планет Солнечной системы.

1988 – Опытный образец крупнейшего действующего самолета в мире Ан-225 “Мрия” совершил первый полет.

1988 – над Локерби, Шотландия, взорвался “Боинг-747” американской авиакомпании “Пан Американ”. Погибло около 270 человек – 243 пассажира самолета, экипаж и 11 человек на земле.

1990 – Возле станции метро “Левобережная” состоялось официальное открытие постоянного помещения Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (в бывшем помещении кинотеатра “Космос”).

1991 – Подписано Алма-Атинская декларация о создании СНГ (главами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины).

1991 – Независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.

2007 – В Шенгенскую зону вошли еще 9 стран Европейского Союза Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

Какой сегодня церковный праздник:

21 декабря христиане чтят память преподобного Патапия Фивського. Он родился в христианской семье. Достигнув совершеннолетия, пошел жить в египетскую пустыню. Патапа прославился аскетическими подвигами. По преданию Патапа обладал даром исцеления, поэтому к нему приходили больные.

Приметы и традиции:

Если в этот день метель, то лето будет ненастным.

Снегопад – до дождливого лета.

Утром синички чирикают, ночью жди мороза.

Птицы под крышу прячутся, будет метель.

Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.

Что нельзя сегодня делать:

В этот день принято отказывать от уродования и сглаза девичью красоту. Чтобы самостоятельно защититься от негатива на запястье вязали шелковую нить.

В этот день нельзя нарушать Рождественский пост – откажитесь от веселья, жирной и мясной пищи.

В доме должно быть убрано.

21 декабря именины отмечают: Анфиса, Кирилл, Виктория и Сергей.