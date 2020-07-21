Во вторник, 21 июля, православные христиане чествуют Прокопия Жнеца. С этого дня принято заниматься подготовкой к сбору урожая, а также готовить корм для скота на зиму.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Туркменистане сегодня празднуют День работников здравоохранения и медицинской промышленности, в Беларуси – Зажинки, древний земледельческий праздник. Национальный день празднуется в Бельгии, а День свободы отмечает Гуам.

Православные праздники 21 июля

В этот день в православной церкви отмечается явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Также чтится день памяти великомученика Прокопия.

Великомученик Прокопий Кесарийский происходил из знатной римской семьи, проживающей в Иерусалиме. Его отец был христианином, а мать – язычницей.

В 303 году император Диоклетиан назначил его проконсулом в Александрию. Мужчина должен был преследовать местных христиан. По дороге ему явился Иисус Христос и обратил его в христианскую веру.

Прокопий начал бороться с язычниками, о чем скоро узнала его мать и написала жалобу императору. Император потребовал, чтобы он поклонился римским богам. Однако Прокопий разорвал послание, за что был арестован и наказан. Стойкость великомученика во время многочисленных пыток обратила в христианство немало людей. По распоряжению прокурора его казнили с помощью меча.

Тело святого тайно погребли местные христиане.

По этому поводу в народе чествуется Прокопий Жнец. С этого дня было принято жать рожь и заготавливать сено для скота.

В этот день делался первый “зажин” ржи. Селяне брали с собой хлеб, соль, яйца и ставили первые девять снопов.

Перед началом работы было принято служить молебен. Первый сноп обвязывали рушником и хранили до Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября в переднем углу хаты. На Покрова сено скармливали домашней скотине. Верили, что если так не сделать, то животные не захотят кушать корм, заготовленный для них на зиму. Также считалось, что первый сжатый сноп поможет изгнать из дома тараканов и мух.

Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.

Черника зреет под комариные песни.

Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа на Ильин день.

Если в этот день новолуние, то по погоде можно определить, каким будет август.

Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, то до конца лета спина болеть не будет.

Пчелы злее стали – скоро начнется жара.

Что нельзя делать:

Начинать новые дела, они вряд ли будут успешными.

Обижаться на кого-либо и ссориться.

Лениться. Удача улыбнется только тем, кто сегодня хорошо потрудится.

21 июля: этот день в истории

356 до н. э. — В ночь с 20 на 21 июля Герострат сжёг Храм Артемиды в Эфесе.

365 — землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света — Александрийский маяк. Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения в 1375 году.

1542 — папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию для борьбы с протестантизмом.

1831 — коронация Леопольда I, первого короля Бельгии.

1918 — татары обратились к Германии с просьбой объявить оккупированный Крым татарским ханством.

1983 — на антарктической станции “Восток” была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения −89,2 °C.

Именинники 21 июля

356 до н. э. — Александр Македонский, царь Македонии, полководец, создатель мировой державы.

1620 — Жан Пикар, французский священник и астроном, впервые определивший размер Земли.

1816 — Пол Джулиус Рейтер, журналист, бизнесмен, основатель британского информационного агентства “Рейтер”.

1899 – Эрнест Хемингуэй (покончил с собой в 1961), американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии (1954).

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Андрей, Виктор, Даниил, Дмитрий, Прокопий (Прокофий).