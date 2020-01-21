Об этом пишут #Буквы.

История праздника

Праздник появился в 1986 году в США как Национальный день объятий (National Hugging Day), но вскоре приобрет популярность во всем мире.

Считается, что его инициаторами были студенты. Молодые люди просто обнимали друг друга без какого-либо подтекста.

По традиции сегодня можно обнять даже незнакомого человека на улице.

Что говорят психологи об объятиях?

По словам психологов, так как люди социальные существа, потребность физического контакта для нас естественна. Нежные прикосновения стоят наравне с потребностью в еде и воде.

Объятия вызывают определенные реакции в мозге человека, благодаря чему вырабатываются “гормоны счастья”, например, окситоцин. Он участвует в выработке молока у матери, стимулирует роды, помогает наладить связь между мамой и ребенком, супругами, друзьями.

Окситоцин снижает тревогу. Объятия позволяют нам чувствовать себя в безопасности и защищенности.

Психологи отмечают, что объятия обязательно должны быть приятными и доверительными, иначе пользы от них никакой.

Чем полезны объятия: интересные факты