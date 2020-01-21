Об этом пишут #Буквы.
История праздника
Праздник появился в 1986 году в США как Национальный день объятий (National Hugging Day), но вскоре приобрет популярность во всем мире.
Считается, что его инициаторами были студенты. Молодые люди просто обнимали друг друга без какого-либо подтекста.
По традиции сегодня можно обнять даже незнакомого человека на улице.
Что говорят психологи об объятиях?
По словам психологов, так как люди социальные существа, потребность физического контакта для нас естественна. Нежные прикосновения стоят наравне с потребностью в еде и воде.
Объятия вызывают определенные реакции в мозге человека, благодаря чему вырабатываются “гормоны счастья”, например, окситоцин. Он участвует в выработке молока у матери, стимулирует роды, помогает наладить связь между мамой и ребенком, супругами, друзьями.
Окситоцин снижает тревогу. Объятия позволяют нам чувствовать себя в безопасности и защищенности.
Психологи отмечают, что объятия обязательно должны быть приятными и доверительными, иначе пользы от них никакой.
Чем полезны объятия: интересные факты
- По словам американского психотерапевта Вирджинии Сатир, нам нужно четыре объятия в день для выживания; восемь объятий в день для хорошего самочувствия; двенадцать объятий в день для того, чтобы расти и развиваться и чувствовать себя уверенно;
- Американский экономист и доктор философии Пол Зак рекомендует обниматься не менее восьми раз в день – чтобы наслаждаться жизнью и быть счастливым;
- Объятия расслабляют мышцы, снимают напряжение, увеличивают циркуляцию крови в мягких тканях, облегчая боль. Этот эффект можно проследить с маленькими детьми, которые, упав или ударившись, бегут к маме обниматься и сразу успокаиваются;
- Объятия с близким человеком избавляют от усталости, чувства одиночества;
- У тех, кто обнимается происходит кожно-гальваническая реакция, электрические импульсы и влага в коже находят баланс, и от этого успокаиваются нервы;
- Даже 10-секундных объятий достаточно, чтобы улучшить самочувствие;
- Итальянские ученые уверяют, что объятия продлевают жизнь в три раза;
- Объятия повышают самооценку;
- Объятия поднимают уровень серотонина – гормона “счастья”;
- Дети, которых с рождения редко обнимали, во взрослой жизни могут оказаться неспособными любить других.