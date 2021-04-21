Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики з метою завоювання держави ацтеків.
1818 — цісар видав розпорядження, щоб навчання релігії для дітей вірних УГКЦ у Галичині та Буковині відбувалось рідною мовою.
1910 — комета Галлея максимально наблизилася до Землі.
1938 — РНК УРСР і ЦК КП(б)У ухвалили постанову про обов’язкове вивчення російської мови в усіх школах України.
1944 — почався бій під Гурбами, найбільша битва військ УПА й НКВС СРСР.
1944 — жінкам у Франції надано право голосу на виборах.
1960 — новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразиліа.
1988 — у Москві заклали перший у СРСР бейсбольний стадіон.
1996 — убито першого президента Чеченської Республіки 52-річного Джохара Дудаєва.
2019 — другий тур президентських виборів в Україні. На пост президента обрано Володимира Зеленського.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 21 квітня вшановує пам’ять святого Іродіона – апостола від сімдесяти.
Прикмети погоди:
Світлий, ясний день – прийде тепло.
Зранку туман по землі стелиться, значить, дощів до початку травня не буде.
День ангела відзначають: Юлія, Іларіон, Іван, Родіон, Йосип, Ярема, Яків, Лука, Руфіна.