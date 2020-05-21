В четверг, 21 мая, в Украине отмечают День вышиванки, а в мире – Международный день космоса. Согласно народному календарю, в этот день принято сеять зерно.

#Буквы собрали интересные факты об этих праздниках.

В этот день в Греции отмечают праздник Пировассия (огнехождение). В Индии сегодня День борьбы против терроризма. В Канаде сегодня празднуют День рождения королевы Виктории. Довольно много праздников отмечают в России: День военного переводчика, День защиты от безработицы, День образования Тихоокеанского военно-морского флота России, День памяти жертв Кавказской войны, День полярника. В Черногории — День независимости, а в Чили – День Военно-Морского флота.

Также сегодня День музы и вдохновения, День защиты от безработицы, – День обмена талисманами, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, День клубники со сливками (National Strawberry and Cream Day) в США, День официантов и официанток (National Waiters and Waitresses Day) в США, День открытия Острова Святой Елены.

День вышиванки в Украине

Этот праздник посвящен национальной одежде Украины. В этот день принято заменять повседневную одежду вышиванкой или же дополнить ее традиционной вышивкой.

Принято праздновать День вышиванки в третий четверг мая. Традиция празднования возникла в 2006 году.

Идея принадлежит писательнице и журналистке Лесе Воронюк, которая, будучи студенткой, предложила другим студентами и преподавателям выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Изначально ее идею поддержали всего несколько студентов, но с каждым годом таковых было все большt.

В 2011 году был установлен рекорд по количеству людей в вышиванках в одном месте. На центральной площади Черновцов собралось четыре тысячи людей в вышиванках.

Международный день космоса

Праздник был установлен в 1998 году. О нем было объявлено из космоса. Эту миссию выполнил американский астронавт Эндрю Томас, пребывая на российской орбитальной станции “Мир”.

20 мая: православные праздники

В этот день принято вспоминать об святом Иоанне. На Руси его называли еще Оберегом Нивы. В это время было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.

Другие названия праздника: “Иван-градобой”, “Пшеничник”, “Посев”. Долгим праздник назвали за то, что все работы, которые совершались в этот день начинались с самой зари и продолжались до темноты.

В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим.

“На Ивана дождь несет рожь”, — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

В этот день крестьяне обращали внимание на природные приметы и сеяли пшеницу.

Сеять пшеницу можно, когда зацветет черемуха.

Нельзя сеять пшеницу раньше дубового листа.

Если на Ивана Долгого разделить свой хлеб с бедняком – к хорошему урожаю.

21 мая: этот день в истории

1091 – произошло первое зарегистрированное на Руси затмение Солнца.

1502 – испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике, расположенный в 1950 км к западу от Африки и площадью 122 км

1635 – Франция вступает в Тридцатилетнюю войну (1618-1648 гг.).

1842 – вышел в свет первый том «Мертвых душ», великой сатиры Н. Гоголя.

1851 – в Австралии обнаружено первое золото.

1859 – запуск часов Биг Бен в Лондоне.

1904 — в Париже основана ФИФА — Международная федерация футбола.

1918 – в Киеве представители различных партий сформировали Украинский национально-государственный союз.

1928 – Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

1980 – в США состоялась премьера фильма «Империя наносит ответный удар» из серии «Звездные войны»

1982 – Фолклендская война: Великобритания начала высадку морского десанта на Фолклендских островах.

Именинники 21 мая

1688 — Александр Поуп, английский поэт, один из самый известных авторов британского классицизма.

1780 – Элизабет Фрай, одна из первых английских феминисток, реформатор тюремной системы в Великобритании.

1909 — барон Ги де Ротшильд, банкир, член французской ветви финансовой династии Ротшильдов.

1921 – Андрей Сахаров, советский физик и общественный деятель, один из создателей советской водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира (1975).

1969 – Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель.