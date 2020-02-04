Девять спикеров-практиков, лидеров своего дела:

  • Дмитрий Карпачев (психолог, телеведущий “СТБ”);
  • Марина Авдеева (“Арсенал Страхование”);
  • Лена Адамова (психолог, Медиатор);
  • Елена Друма (психолог международного уровня);
  • Наталия Шмигельская (“Асторг” и ТМ “Готово”);
  • Ольга Титова (ТМ “Чиста Врода”);
  • Инесса Лефи (преподаватель по современной медитации) и др. (следите за анонсам).

Нетворкинг и бизнес-знакомства на 1.000+ участниц.

Место проведения: Концерт-холл “Одесса”, с 10:00 до 19:00

Подробности на сайте: http://bit.ly/3aWId6o