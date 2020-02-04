Девять спикеров-практиков, лидеров своего дела:
- Дмитрий Карпачев (психолог, телеведущий “СТБ”);
- Марина Авдеева (“Арсенал Страхование”);
- Лена Адамова (психолог, Медиатор);
- Елена Друма (психолог международного уровня);
- Наталия Шмигельская (“Асторг” и ТМ “Готово”);
- Ольга Титова (ТМ “Чиста Врода”);
- Инесса Лефи (преподаватель по современной медитации) и др. (следите за анонсам).
Нетворкинг и бизнес-знакомства на 1.000+ участниц.
Место проведения: Концерт-холл “Одесса”, с 10:00 до 19:00
Подробности на сайте: http://bit.ly/3aWId6o