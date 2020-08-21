В пятницу, 21 августа, в мире отмечают День памяти и поминовения жертв терроризма, учрежденный под эгидой ООН.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

На Гавайях сегодня День признания, в России – День офицера. Также сегодня профессиональный праздник – день ораторского искусства.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Этот день был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/72/165) в декабре 2017 года. Цель – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

“Жертвы терроризма продолжают бороться за то, чтобы их голоса были услышаны. Они нуждаются в поддержке и защите прав. О жертвах часто забывают, и игнорирование их прав может иметь для них серьезные последствия. Немногие государства-члены располагают ресурсами или имеют возможность удовлетворять среднесрочные и долгосрочные нужды жертв, что необходимо для реабилитации и интеграции в общество. Жертвы могут справиться с травмами и наладить достойную жизнь лишь посредством долгосрочной многоцелевой поддержки, включая меры физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации”, – сказано на сайте ООН.

В ООН отметили, что их задача – оказывать помощь и содействие странам мира в этом вопросе.

Раз в два года Генеральная Ассамблея проводит обзор Стратегии, поддерживая ее статус “живого” документа, отвечающего приоритетам государств-членов.

Православные праздники 21 августа

В этот день христиане православной церкви чтят память святителя Мирона-чудотворца, епископа Критского.

В народе этот праздник еще называют Мирон Ветродуй или Ветрогон.

В молодые годы Мирон Критский был семейным человеком, занимался земледелием. Он прославился своей добротой, оказывал помощь всем, кто к нему обращался. Однажды, застав воров, святой помог им поднять на плечи мешки с зерном. Великодушие Мирона устыдило воров, и они стали вести праведную жизнь.

Критяне, глубоко уважающие святого, попросили его принять сан пресвитера в городе Равкии, а позже избрали его епископом Крита. Святитель получил дар чудотворения.

Приметы на Мирона Ветрогона: что нельзя делать

В этот день люди выходили в лес собирать ежевику. Ягода была очень сочной, кисло-сладкой и очень полезной. Зная о ее свойствах, ее использовали как противопростудное и жаропонижающее средство. Из ягоды делали различные заготовки на зиму, пекли пироги и делали вино. А из листьев заваривали чай.

Также в этот день гадали на мечту и желание стоя на перекрестке: если после загаданного на вас подул сильный ветер в лицо, то скоро все сбудется. Девушки и юноши занимались гаданием на любимого человека.

Ведуны могли наводить скуку на других и даже насылать болезни.

Большинство из этих “процедур” проводили именно на перекрестках дорог, когда дул ветер. Из-за этого на Мирона не рекомендуется ничего поднимать с земли на перекрестках, чтобы избежать такого сглаза

Если утром туман и роса, значит, погода будет хорошая;

изморозь поутру обещает хороший урожай в следующем году;

если вода в водоемах в полдень тихая, значит, осень будет спокойная, а зима мягкая;

большой урожай ягод в лесу предзнаменует холодную зиму;

рябина горит огнем – к морозной зиме.

ненастье в этот день будет иметь затяжной характер и продержится до Бабьего лета.

на Мирона Ветрогона опята и брусника в лесу появляются.

Что нельзя делать:

Не стоит заниматься домашними хлопотами

Нельзя строить планы на далекое будущее

Нельзя мыть дома полы. Считается, что если начать мыть полы, вместе с грязью можно вымыть счастье и достаток.

Не надо принимать важных решений, заключать сделки.

21 августа: этот день в истории

1803 — австралийская газета Sydney Gazette впервые в мире дала подробное описание коалы.

1841 — Джон Хэмптон (John Hampton) запатентовал подъемные жалюзи.

1860 — в Британской Колумбии (Канада) найдено золото.

1902 — основан “Кадиллак”, отделение концерна “Дженерал Моторс” по выпуску легковых автомобилей класса “люкс”. Звучное название было дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройта.

1911 — из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции. Задержанный позднее похититель по имени Винченцо Перуджия объяснил содеянное желанием восстановить справедливость, вернув Италии украденный Наполеоном I шедевр.

1916 — Перу провозгласило свой нейтралитет.

1932 — в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

1981 — ученые впервые сообщили в прессе об угрозе глобального потепления на Земле.

1986 — СССР официально объявил о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС вызвана халатностью персонала.

Именинники 21 августа

1917 — Леонид Гурвич, американский экономист, лауреат Нобелевской премии (2007).

1961 — Стивен Хилленберг, американский мультипликатор, автор мультсериала “Губка Боб Квадратные Штаны”.

1963 — Мохаммед VI, нынешний король Марокко (с 1999).

1989 — Хейден Панеттьер, американская киноактриса и певица.