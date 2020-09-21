Об этом рассказывают #Буквы.
В Японии – День почитания пожилых людей, в Армении – День Независимости, в Бразилии – День посадки деревьев, в Аргентине – День студента, в США – День мини-гольфа, День печенья с орехом пекан, Международный фестиваль бананов, в Гане – День волонтера на Мальте – День независимости.
Памятные даты 21 сентября
В 1776 году начался Великий пожар в Нью-Йорке.
В 1922 году американский президент Гардинг поддержал идею создания еврейского государства в Палестине.
В 1940 году был открыт Львовский театр оперы и балета.
В 1999 году произошло землетрясение на Тайване, погибли более 2000 человек.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы.
Другие названия праздника: “Рождество Богородицы”, “Малая Пречистая” (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), “вторая Пречистая”, “Праздник урожая”.
Что сегодня нельзя делать
Надо соблюдают пост – нельзя есть мясо и пить алкоголь.
Нельзя спорить с близкими.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
Со стола весь хлеб, который остался, стоит отдать домашним животным или птицам.
Приметы на этот день
тепло – осень будет долгой и сухой;
ночное небо звездное – к холодам;
туман утром – к меняющейся погоды;
птицы низко летают – к похолоданию, высоко – к потеплению;
дождь – такой будет погода еще сорок дней.
21 сентября именины у Егора, Марии, Иоанна Георгия и Яна.