Сегодня, 21 сентября, в мире отмечают Международный день мира.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Японии – День почитания пожилых людей, в Армении – День Независимости, в Бразилии – День посадки деревьев, в Аргентине – День студента, в США – День мини-гольфа, День печенья с орехом пекан, Международный фестиваль бананов, в Гане – День волонтера на Мальте – День независимости.

Памятные даты 21 сентября

В 1776 году начался Великий пожар в Нью-Йорке.

В 1922 году американский президент Гардинг поддержал идею создания еврейского государства в Палестине.

В 1940 году был открыт Львовский театр оперы и балета.

В 1999 году произошло землетрясение на Тайване, погибли более 2000 человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы.

Другие названия праздника: “Рождество Богородицы”, “Малая Пречистая” (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), “вторая Пречистая”, “Праздник урожая”.

Что сегодня нельзя делать

Надо соблюдают пост – нельзя есть мясо и пить алкоголь.

Нельзя спорить с близкими.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Со стола весь хлеб, который остался, стоит отдать домашним животным или птицам.

Приметы на этот день

тепло – осень будет долгой и сухой;

ночное небо звездное – к холодам;

туман утром – к меняющейся погоды;

птицы низко летают – к похолоданию, высоко – к потеплению;

дождь – такой будет погода еще сорок дней.

21 сентября именины у Егора, Марии, Иоанна Георгия и Яна.