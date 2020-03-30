Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге министерства.
По его словам, больше в стране на данный момент болеют женщины – 52%.
При этом больше 60% заболевших это люди в возрасте моложе 60 лет.
Если мы посмотрим по возрастной группе, то в процентном соотношении среди заболевших 22% – это люди в возрасте от 50 до 59 лет, 21% – это люди в возрасте от 30 до 39 лет и 20% – люди от 40 до 49 лет”, – рассказал Ляшко.
30.03.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції�
Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Sonntag, 29. März 2020
- По состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 случаев заболевания COVID-19.