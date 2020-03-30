В Министерстве здравоохранения рассказали, что одна пятая часть заболевших в Украине коронавирусом COVID-19 - люди в возрасте от 30 до 39 лет.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге министерства.

По его словам, больше в стране на данный момент болеют женщины – 52%.

При этом больше 60% заболевших это люди в возрасте моложе 60 лет.

Если мы посмотрим по возрастной группе, то в процентном соотношении среди заболевших 22% – это люди в возрасте от 50 до 59 лет, 21% – это люди в возрасте от 30 до 39 лет и 20% – люди от 40 до 49 лет”, – рассказал Ляшко.