В среду, 21 октября, в мире отмечают День йододефицита, День Трафальгарской битвы в Великобритании, а также – День яблока в Англии.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Всемирный день йододефицита (World Iodine Deficiency Day) – ежегодно 21 октября проводится день профилактики йододефицитных заболеваний с целью информирования общества о важности этого элемента в организме человека, а также профилактики и лечения его дефицита.

День Трафальгарской битвы в Великобритании (Trafalgar Day) – это праздник победы в 1805 году Королевского флота над объединенным флотом Франции и Испании в крупнейшем морском сражении XIX века.

День яблока в Англии (Apple Day) – ежегодный праздник, который отмечается с 1990 года по инициативе благотворительной организации Common Ground и посвящен фруктовым садам и в частности – яблокам как символу многообразия и богатства природы.

Также 21 октября в Египте отмечают День военно-морского флота, а в Гондурасе – День вооруженных сил.

Православные праздники 21 октября

В народе 21 октября почитают Трифона и Пелагею. Люди замечали, что приближение зимы с каждым днем становилось все более ощутимым. В этот период готовили теплую одежду на зиму, проверяли и чинили шубы, тулупы, обувь. А еще занимались заготовками и солениями на зиму.

Приметы:

Облака на Пелагею низко плывут – к морозу.

Если до с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.

Если на Пелагею вокруг солнца появляется туманный ореол, то в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.

Звезды ярко сияют – будет хорошая погода, тускнеют – к ненастью.

Если луна в кругах – к засушливому лету.

Лес посерел – к морозу.

Что нельзя делать:

В этот день не стоит много времени красоваться перед зеркалом и любоваться собой, это сулит беды в личной жизни женщинам.

Запрещается сплетничать, иначе всю зиму жди неприятностей.

Также нельзя бездельничать и рассказывать кому-то о плохих снах до заката.

Именинники : Виктор, Владимир, Николай, Дмитрий, Василий, Иван, Павел, Петр, Таисия, Татьяна, Пелагея, Елизавета, Надежда, Мария.

21 октября: этот день в истории

1520 – португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.

1596 – заключена Брестская уния, по которой епископы православной церкви на территории Речи Посполитой признали над собой власть папы.

1665 – гетман Иван Брюховецкий подписал Московские статьи, по которым регулировались взаимоотношения левобережной Гетманщины с Русским царством.

1858 – в Париже впервые исполнен канкан.

1897 – в Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод.

1947 – начало Операции “Запад” по принудительной массовой депортации населения Западной Украины вглубь территории СССР.

Кто родился 21 октября

1833 – Альфред Нобель, шведский химик и инженер, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии.

1931 – Николь Курсель, французская актриса.

1956 – Кэрри Фишер, американская актриса, сценарист, прозаик.

1967 – Дмитрий Гордон, украинский журналист, телеведущий.

1968 – Мелора Уолтерс, американская актриса.

1970 — в Корейской церкви произошло одновременное венчание 777 пар.

1976 – Эндрю Скотт, ирландский актер.

1980 – Ким Кардашьян, американская фотомодель, актриса, звезда реалити-шоу.