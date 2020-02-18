22-24 апреля 2020 году в КВЦ "Парковый" состоится второй экспо-конгресс "Бизнес для умных городов". Главная тема мероприятия – "Город 5.0: От дизайна к внедрению".

Во время экспо-конгресса “Бизнес для умных городов” речь пойдет о том, как будут выглядеть будущие города и какую роль будет играть в них общество. Эксперты представят концепцию Общество 5.0, в котором человек окажется в центре комплексного использования технологий, будет жить в экономике, ориентированной на услугах и потребителях.

Более 150 спикеров из 30+ стран мира присоединятся к экспо-конгрессу для того, чтобы раскрыть тему внедрения технологий, искусственного интеллекта и экономики совместных действий для развития умных городов.

Среди уже подтвержденных спикеров экспо-конгресса “Бизнес для умных городов”:

Уильям Т. Маннарелли, директор по недвижимости ФК “Барселона”, ответственный за проект реновации стадиона Capm Nou;

Патрик Форет, директор бизнес-инициатив и член правления Art Basel;

Лаура Тененбаум, всемирно признанная новатор в области науки и климатических коммуникаций NASA;

Мэтью Джордан-Танк, директор Группы постоянной инфраструктуры, ЕБРР;

Норицугу Уэмура, корпоративный руководитель департамента правительственных и внешних связей MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION;

Том Рафтер, вице-президент SAP, футурист и инновационный евангелист в SAP.

И еще более 100 известных международных и украинских экспертов.

Владимир Пирус, председатель правления ОО “Фонд развития городов”, кандидат экономических наук, в 2018-2019 гг. Советник первого вице-премьер-министра по вопросам развития инфраструктуры городов, соорганизатор экспо-конгресса “Бизнес для умных городов” об уникальности события:

“Второй экспо-конгресс “Бизнес для умных городов” объединит незаурядных международных спикеров, большинство из которых впервые поделятся своей экспертизой с украинской аудиторией. Событие выступит бизнес-платформой, где можно отыскать идеи, решения, партнеров. А Киев станет городом, где можно будет получить и поделиться знаниями в области “умных” городов и связанных тематик. Приглашаем бизнес-сообщество использовать возможность завязать эффективные бизнес-контакты и обменяться опытом для создания совместных инициатив. А инвесторов – ознакомиться с перспективными стартап-проектами, которые будут представлены во время мероприятия”.

Программа мероприятия в этом году разделена на три тематические дни в атмосфере Smart City:

22 апреля. От “умных” городов к разумной нации. Будут обсуждаться вопросы городского развития в рамках Целей устойчивого развития ООН, инклюзивной и экологически дружественной инфраструктуры, инноваций для умных городов.

23 апреля. Управления, финансирования и технологии в разумных городах. Создание новых городов. Эксперты обсудят современные тенденции развития существующих городов и создания новых. Раскроют возможности, которые искусственный интеллект предлагает умным городам. Подискутируют как 5G и Internet of Things могут изменить жизнь граждан и управления городом. Отдельное внимание будет сосредоточено на теме “Спорт новой эры” и его роль в развитии городов.

24 апреля. Искусство поколения Z. Будут презентованы культурные и туристические проекты, способствующие развитию бренда Украины. Эксперты обсудят бизнес решения по реализации художественных проектов для умных городов.

Параллельно с основной программой, в течение каждого из трех дней экспо-конгресса посетители могут присоединиться к интересной и инновационной зоне Экспо.

Профессор, д.э.н. Ирина Запатрина, председатель правления Украинского центра содействия развитию ППП, основатель Академии ППП, соорганизатор экспо-конгресса “Бизнес для умных городов” об особенностях программы:

“Помимо основной программы мероприятия, состоящей из трех конгрессов, шести конференций и зоны Экспо, мы запланировали дополнительные мероприятия с ЕЭК ООН и Программой “Объединенные умные города”, а также специализированные семинары и дискуссии. Среди них конференция “Обоснованная политика для достижения целей устойчивого развития: содействие согласованности политики для устойчивой трансформации городов в Украине”, мастер-класс “Как финансировать проекты умных городов через государственно-частные партнерства”. В этих мероприятиях примут участие представители центральных и местных органов власти, агентств ООН и других международных организаций, национальные и международные эксперты, представители ОО и ученые”.

Ознакомиться со спикерами, программой и приобрести билет можно на сайтах https://businessforsmartcities.com/ua/ и https://citycongress.biz

Свежие новости появляются на официальной Facebook-странице мероприятия.