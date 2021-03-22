Сегодня, 22 марта, в мире отмечают Всемирный день воды. В Украине празднуют День таксиста.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1654 – в Москву прибыло посольство Богдана Хмельницкого. Переговоры завершились подписанием мартовских статей.

1841 – в США запатентован производство крахмала.

1882 – конгресс США запретил многоженство.

1888 – в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали самую старую в мире Английский футбольную лигу.

1894 – проведена первая хоккейную игру за Кубок Стэнли.

1895 – в Париже Огюст и Луи Люмьер провели демонстрацию кинофильма для специально приглашенной публики; этот день считается началом публичной демонстрации кино.

1904 – в лондонской газете “Иллюстрейтед Миррор” впервые в мире опубликована цветная фотография.

1907 – в Лондоне появились первые такси со счетчиками.

1941 – Чернобыль (Киевская область) получил статус города.

1957 – Американская ассоциация врачей заявила, что сигаретный дым вызывает рак.

1989 – во время испытательного полета самолета Ан-225 “Мрия” установлено 109 мировых рекордов.

1993 – Intel представил свой первый оригинальный процессор Pentium.

1999 – первый демонстрационный запуск проекта Sea Launch.

2000 – у острова Змеиный в Черном море украинские пограничники затопили турецкую рыбацкую шхуну.

2016 – террористический акт в Брюсселе.

Какой церковный праздник:

Православная церковь 22 марта чтит память сорока Севастийских мучеников.

Приметы погоды:

какая погода 22 марта, такой она будет еще сорок дней

гром – к плохому урожая;

теплый ветер – лето будет дождливым;

много галок и сорок – скоро будет по-летнему тепло.

Именины у Ираклия, Леонтия, Александра, Дмитрия, Михаила, Афанасия, Сергея, Кирилла, Николая, Валерия, Алексея, Петра, Иоанна и Натальи.