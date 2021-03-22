Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1654 – в Москву прибыло посольство Богдана Хмельницкого. Переговоры завершились подписанием мартовских статей.
1841 – в США запатентован производство крахмала.
1882 – конгресс США запретил многоженство.
1888 – в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали самую старую в мире Английский футбольную лигу.
1894 – проведена первая хоккейную игру за Кубок Стэнли.
1895 – в Париже Огюст и Луи Люмьер провели демонстрацию кинофильма для специально приглашенной публики; этот день считается началом публичной демонстрации кино.
1904 – в лондонской газете “Иллюстрейтед Миррор” впервые в мире опубликована цветная фотография.
1907 – в Лондоне появились первые такси со счетчиками.
1941 – Чернобыль (Киевская область) получил статус города.
1957 – Американская ассоциация врачей заявила, что сигаретный дым вызывает рак.
1989 – во время испытательного полета самолета Ан-225 “Мрия” установлено 109 мировых рекордов.
1993 – Intel представил свой первый оригинальный процессор Pentium.
1999 – первый демонстрационный запуск проекта Sea Launch.
2000 – у острова Змеиный в Черном море украинские пограничники затопили турецкую рыбацкую шхуну.
2016 – террористический акт в Брюсселе.
Какой церковный праздник:
Православная церковь 22 марта чтит память сорока Севастийских мучеников.
Приметы погоды:
- какая погода 22 марта, такой она будет еще сорок дней
- гром – к плохому урожая;
- теплый ветер – лето будет дождливым;
- много галок и сорок – скоро будет по-летнему тепло.
Именины у Ираклия, Леонтия, Александра, Дмитрия, Михаила, Афанасия, Сергея, Кирилла, Николая, Валерия, Алексея, Петра, Иоанна и Натальи.