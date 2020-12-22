Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине – День энергетика, День работников дипломатической службы, в Индии – День математики, в США – День высадки английских колонистов, День обмена печеньем, День коротышек, День хлеба с финиками и орехами, в Индонезии – День матери, на Кубе – День учителя , во Вьетнаме – День вооруженных сил, в Зимбабве – День единства.
Этот день в истории:
1216 – Папа Римский Гонорий III утвердил орден странствующих проповедников (доминиканцев).
1845 – в Филадельфии (США) продемонстрировали работу первого синтезатора голоса, созданного немецким изобретателем Йозефом Фабером.
1882 – помощник американского изобретателя Томаса Эдисона Эдвард Джонсон придумал елочную электрогирлянду.
1895 – немецкий физик Вильгельм рентген озарил руку своей жены Х-лучами, получив один из первых в мире рентгеновского снимок (самый за три года до него получил украинский физик Иван Пулюй).
1917 – председатель правительства Украинской Народной Республики Владимир Винниченко подписал распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам. Возглавил Генеральное секретарство Александр Шульгин. С 2000 года этот день ежегодно отмечается в Украине как День дипломата.
1917 – Малый Совет Украинской Народной Республики приняла законы о главной казну и Государственный банк Украины.
1917 – Конгресс США ввел в стране “сухой закон”.
1938 – у берегов Южной Африки поймали первую латимерию (древнейшую из современных рыб).
1941 – британский премьер-министр Уинстон Черчилль прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом по объединению усилий в войне против Германии и Японии. Следствием переговоров стало создание “Объединенных Наций”.
1988 – Южно-Африканская Республика подписала с ООН соглашение, согласно которому получила независимость последняя в Африке колония – Намибия.
1989 – в Социалистической Республике Румыния победила народная революция, направленная против режима Николае Чаушеску.
1989 – по соглашению между руководителями Западной и Восточной Германии впервые после возведения “берлинской стены” Бранденбургские ворота были открыты для свободного прохода через них граждан обоих государств.
1999 – на посту премьер-министра Украины утвержден бывший председатель Национального банка Виктора Ющенко.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь в этот день чтит память Святой Анны, которая является матерью Девы Марии. Анну наши предки считали покровительницей беременных.
Погодные приметы на этот день:
- которая день Анны к ночи – такая зима до весны;
- солнечная погода – 31 января день будет такой же;
- идет дождь – весна будет дождливой;
- иней на деревьях – к хорошему урожаю;
- ветреная погода – к хорошему урожаю.
Что нельзя делать:
- Нельзя ссориться, конфликтовать и желать зла
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
- Беременным женщинам нельзя браться за любую работу;
- Нельзя зацикливаться на плохих мыслях;
- Нельзя жаловаться на зиму;
- Нельзя вязать, вязать и вышивать.
Именины отмечают владельцы таких имен: Анна, Анна, Владимир, Анатолий и Василий.