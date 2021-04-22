Сьогодні, 22 квітня, світ відзначає День Землі.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1370 — за наказом французького короля Карла V закладений перший камінь у фундамент фортеці Бастилія.

1500 — експедиція португальця Педру Альвареша Кабрала першою з європейців досягла берегів Бразилії і проголосила її власністю Португалії.

1760 — на одному з музичних вечорів у Лондоні пройшов дебют роликових ковзанів.

1915 — біля бельгійського міста Іпр німці вперше здійснили вдалу газову атаку хлором.

1921 — міська влада Чикаго прийняла рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з’являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками.

1943 — Альберт Гофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД.

1952 — 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада.

1954 — СРСР вступив до ЮНЕСКО.

1967 — гурт Pink Floyd уперше потрапив в англійський хіт-парад з піснею «Arnold Layne».

1969 — у Г’юстоні вперше проведена вдала операція з трансплантації людського ока.

1970 — У США вперше у світі відбулося святкування Дня Землі.

2004 — у КНДР неподалік від кордону з Китаєм біля залізничного вокзалу зіткнулися два поїзди. Один з них перевозив бензин, а інший — вибухонебезпечні речовини. Внаслідок зіткнення загинуло до 3000 осіб, вщент знищене й приміщення вокзалу.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 22 квітня вшановує пам’ять преподобного мученика Вадима Перського, архімандрита.

Прикмети погоди:

погода усталилася – літо буде без опадів;

вітер або туман, уранці іній – до багатого врожаю;

берези виділяють багато соку – літо буде дощовим.

День ангела відзначають: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл та Леон.