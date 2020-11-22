Сегодня, 22 ноября, мир отмечает Международный день сына.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Сингапуре – День бабушек и дедушек, в США – День “Поехали кататься!”, День клюквенной закуски, День памяти Джона Кеннеди, в Коста-Рике – День учителя, в Гвинее – День вторжения, в Армении – День банковского работника, в Кыргызстане – День работника прокуратуры, в Мексике – Праздник святой Сесилии, в Азербайджане – День работников юстиции, в Японии – День хороших супружеских пар.

Этот день в истории:

1087 – убит святой Ярополк Изяславович.

1675 – Оле Рёмер представил в Парижскую академию отчет об определении скорости света

1708 – РПЦ, по инициативе Петра I, провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе. Московский патриархат до сих пор считает ее легитимной.

1764 – указом Екатерины II упразднено гетманство в Украине.

1938 – Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословацкой республики.

1960 – Запорожский завод “Коммунар” (теперь – АО “АвтоЗАЗ”) выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей “Запорожец”.

1963 – в Далласе убили президента США Джон Кеннеди

1975 – В Испании восстановлена ​​монархия.

1990 – 65-летняя Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра страны.

2004 – начало Оранжевой революции.

2005 – указом Президента Виктора Ющенко в Украине 22 ноября объявлено Днем Свободы.

2010 – начало бессрочной акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве против нового Налогового кодекса, написанного правительством Николая Азарова.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь чтит память преподобной Матроны Константинопольской. Другие названия праздника: “Матрена зимняя”, “Матрена наставница”, “Зима становится”, “Зимний день”.

Что сегодня нельзя делать:

Нельзя врать и хитрить, а также планировать важные встречи и переговоры.

Избегайте жирной и тяжелой пищи.

Приметы на 22 ноября:

иней затянул дерева – к сильным морозам;

идет дождь – урожай пшеницы будет богатым;

небо затянуто тучами и идет снег – май будет дождливым.

Именины у Александра, Виктора, Илии, Матроны, Порфирия, Цецилии, Антона, Ильи, Константина и Ивана.