Об этом рассказывают #Буквы.
В Сингапуре – День бабушек и дедушек, в США – День “Поехали кататься!”, День клюквенной закуски, День памяти Джона Кеннеди, в Коста-Рике – День учителя, в Гвинее – День вторжения, в Армении – День банковского работника, в Кыргызстане – День работника прокуратуры, в Мексике – Праздник святой Сесилии, в Азербайджане – День работников юстиции, в Японии – День хороших супружеских пар.
Этот день в истории:
1087 – убит святой Ярополк Изяславович.
1675 – Оле Рёмер представил в Парижскую академию отчет об определении скорости света
1708 – РПЦ, по инициативе Петра I, провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе. Московский патриархат до сих пор считает ее легитимной.
1764 – указом Екатерины II упразднено гетманство в Украине.
1938 – Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословацкой республики.
1960 – Запорожский завод “Коммунар” (теперь – АО “АвтоЗАЗ”) выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей “Запорожец”.
1963 – в Далласе убили президента США Джон Кеннеди
1975 – В Испании восстановлена монархия.
1990 – 65-летняя Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра страны.
2004 – начало Оранжевой революции.
2005 – указом Президента Виктора Ющенко в Украине 22 ноября объявлено Днем Свободы.
2010 – начало бессрочной акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве против нового Налогового кодекса, написанного правительством Николая Азарова.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь чтит память преподобной Матроны Константинопольской. Другие названия праздника: “Матрена зимняя”, “Матрена наставница”, “Зима становится”, “Зимний день”.
Что сегодня нельзя делать:
Нельзя врать и хитрить, а также планировать важные встречи и переговоры.
Избегайте жирной и тяжелой пищи.
Приметы на 22 ноября:
- иней затянул дерева – к сильным морозам;
- идет дождь – урожай пшеницы будет богатым;
- небо затянуто тучами и идет снег – май будет дождливым.
Именины у Александра, Виктора, Илии, Матроны, Порфирия, Цецилии, Антона, Ильи, Константина и Ивана.