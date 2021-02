Об этом рассказывают #Буквы.

В Японии – День кошки, в США – День штата Калифорния, День основателей движения скаутов, День прогулки с собакой, День дикой природы, День коктейля “Маргарита”, День смирения, День оздоровительного спорта и фитнеса, День Джорджа Вашингтона, День приготовления сладкого картофеля , в Египте – День единства, в Сент-Люсии – День независимости, в Польше – День жертв преступлений, в Кыргызстане – День работника землеустройства, геодезии и картографии, в Великобритании – День ничего безделья.

Этот день в истории:

1630 – английские колонисты впервые попробовали попкорн, которым их угостил индеец по имени Кводекуайн.

1862 – в Ричмонде, штат Вирджиния, вступил в должность первый и единственный президент Южной Конфедерации Джефферсон Дэвис (его президентская каденция составляла 6 лет).

1901 – при входе в пролив Золотые Ворота наскочил на рифы и затонул американский пароход “Рио-де-Жанейро”, погибли 128 человек.

1920 – в Калифорнии впервые устроены гонки собак за механическим зайцем.

1935 – самолетам запрещено пролетать над резиденцией президента США – Белым домом.

1945 – Совнарком СССР принял решение о строительстве метро в Киеве.

– Уругвай объявил войну Германии и Японии.

1966 – в СССР запущен спутник “Космос-110”: впервые экипаж состоял из двух собак – Ветерка и Уголька.

1986 – на Филиппинах началась бескровная революция “Власть народа”, в результате которой после многочисленных протестов и уличных демонстраций была сброшена диктатура президента Фердинанда Маркоса, правившего 20 лет.

1997 – песня Do not Speak группы No Doubt возглавила чарт и вывела малоизвестный до того момента группа в суперзвезды.

1997 – ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщили об успешном клонировании овцы, которая родилась 5 июля 1996 года. Новорожденный получила имя Долли.

2014 – 4-й Президент Украины Виктор Янукович лишен статуса президента.

2015 – около 13:20 в Харькове возле станции метро “Маршала Жукова” во время Марша единства совершен террористический акт – в результате взрыва устройства, которое, по сообщению СБУ, был спрятан в сугробе снега, погибли три гражданских и один сотрудник милиции; ранены 9 человек.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 22 февраля чтит память святого Панкратия Печерского и Никифора Антиохийского.

Приметы:

В этот день потеплело – скоро будут сильные морозы;

на деревьях много снега – к потеплению;

ветви деревьев погнулись под снегом – к хорошему урожаю.

Именины у Геннадия, Иннокентия, Ивана, Петра, Василия и Тихона.