#Буквы собрали факты об этих праздниках.
22 мая в Йемене празднуют создание единой Йеменской Республики, в Киргизии – День вооруженных сил.
Также сегодня День рождения тюбика для зубной пасты, который был изобретен английским доктором Вашингтоном Шеффилдом в 1892 году. И День Иерусалима (Йом-Йерушалаим) – национальный праздник еврейского народа в честь объединения в 1967 году двух частей разъединенного города, столицы Израиля.
Международный день биологического разнообразия
Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity) — отмечается ежегодно 22 мая начиная с 2001 года. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоялась в 1992 году.
В настоящее время в мире описано около 1,75 млн. видов. Ученые считают, что реальное число видов составляет около 13 миллионов.
Конвенция о биологическом разнообразии – это международный правовой документ, три основные цели которого заключаются в сохранении биоразнообразия, устойчивом использовании биоразнообразия и совместном получении на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. На сегодняшний день Конвенция ратифицирована 196 странами.
Православные праздники 22 мая
Сегодня в Украине отмечают день Николая Чудотворца. Также его называют праздником Николая Вешнего. Это важная аграрная дата. К этому дню приурочено множество обрядовых действ и сельскохозяйственных дел. Также этот день называли теплым, травным. С этой даты ждали наступление уже устойчивого тепла и буйного роста трав.
С этого дня идет в рост луговая трава.
Настоящей благодатью считался начавшийся в этот день дождь. Поэтому, если в этот день не было дождя, то молились Николаю Угоднику, прося его смиловаться и подарить весенней земле долгожданную влагу.
На Николу теплого начинался средний посев пшеницы и овса.
Приметы на Николая: чего нельзя делать
- Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.
- Ольха зацвела – пора сеять гречку.
- На следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным.
- В этот день стоит обращаться к Николаю Чудотворцу с молитвой за помощью и избавлением от бед. Молитва Николая Чудотворца убережет ваш дом от мошенников.
- Давайте сегодня обездоленным милостыню, а голодным – пищу.
- Также можно умыться утренней росой – в народе сложилось поверье, что тогда будете здоровыми целый год.
В этот праздник нельзя никому отказывать, кто просит у вас помощи. По поверью, если вы откажетесь помочь, то семь лет будете терпеть нищету.
Также нежелательно принимать ванну.
22 мая: этот день в истории
1846 — в Нью-Йорке основано информационное агентство Associated Press.
1849 — Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. До сих пор он — единственный президент США — обладатель патента за изобретение.
1856 — В Москве основана Третьяковская галерея. В этот день русский предприниматель и меценат П. М. Третьяков купил две первых картины для своей коллекции — “Искушение” Н. Г. Шильдера и “Стычка с финляндскими контрабандистами” В. Г. Худякова.
1892 — доктор Вашингтон Шеффилд (Washington Sheffield) из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты.
1921 — городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.
1926 — в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.
1968 — руководство шотландской церкви приняло решение разрешить посвящение женщин в духовный сан.
1990 – состоялся релиз программной оболочки Windows 3.0 компании Microsoft.
Именинники 22 мая
1783 — Уильям Стерджен, английский физик, электротехник, изобретатель электродвигателя.
1813 — Рихард Вагнер, немецкий композитор.
1840 — Марко Кропивницкий, украинский драматург, актер и режиссер.
1859 — Артур Конан Дойль, знаменитый английский писатель, создатель Шерлока Холмса.
1879 — Симон Петлюра, украинский военный и политический деятель.
1945 — Юрий Рыбчинский, украинский поэт, драматург, сценарист.
1970 — Наоми Кэмпбелл, британская манекенщица и актриса.
1974 — Арсений Яценюк, украинский политик.
1976 — Сергей Жуков, музыкант, участник поп-группы “Руки Вверх!”.