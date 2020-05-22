Сегодня в мире отмечают Международный день биологического разнообразия. По народному календарю, сегодня день Николая Чудотворца, который оберегает жилища от пожаров, спасении людей от бед и помогает молодым парам в их просьбах.

#Буквы собрали факты об этих праздниках.

22 мая в Йемене празднуют создание единой Йеменской Республики, в Киргизии – День вооруженных сил.

Также сегодня День рождения тюбика для зубной пасты, который был изобретен английским доктором Вашингтоном Шеффилдом в 1892 году. И День Иерусалима (Йом-Йерушалаим) – национальный праздник еврейского народа в честь объединения в 1967 году двух частей разъединенного города, столицы Израиля.

Международный день биологического разнообразия

Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity) — отмечается ежегодно 22 мая начиная с 2001 года. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, которая состоялась в 1992 году.

В настоящее время в мире описано около 1,75 млн. видов. Ученые считают, что реальное число видов составляет около 13 миллионов.

Конвенция о биологическом разнообразии – это международный правовой документ, три основные цели которого заключаются в сохранении биоразнообразия, устойчивом использовании биоразнообразия и совместном получении на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов. На сегодняшний день Конвенция ратифицирована 196 странами.

Православные праздники 22 мая

Сегодня в Украине отмечают день Николая Чудотворца. Также его называют праздником Николая Вешнего. Это важная аграрная дата. К этому дню приурочено множество обрядовых действ и сельскохозяйственных дел. Также этот день называли теплым, травным. С этой даты ждали наступление уже устойчивого тепла и буйного роста трав.

С этого дня идет в рост луговая трава.

Настоящей благодатью считался начавшийся в этот день дождь. Поэтому, если в этот день не было дождя, то молились Николаю Угоднику, прося его смиловаться и подарить весенней земле долгожданную влагу.

На Николу теплого начинался средний посев пшеницы и овса.

Приметы на Николая: чего нельзя делать

Лягушки начали квакать – примета того, что будет богатый урожай овса.

Ольха зацвела – пора сеять гречку.

На следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным.

В этот день стоит обращаться к Николаю Чудотворцу с молитвой за помощью и избавлением от бед. Молитва Николая Чудотворца убережет ваш дом от мошенников.

Давайте сегодня обездоленным милостыню, а голодным – пищу.

Также можно умыться утренней росой – в народе сложилось поверье, что тогда будете здоровыми целый год.

В этот праздник нельзя никому отказывать, кто просит у вас помощи. По поверью, если вы откажетесь помочь, то семь лет будете терпеть нищету.

Также нежелательно принимать ванну.

22 мая: этот день в истории

1846 — в Нью-Йорке основано информационное агентство Associated Press.

1849 — Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего дока. До сих пор он — единственный президент США — обладатель патента за изобретение.

1856 — В Москве основана Третьяковская галерея. В этот день русский предприниматель и меценат П. М. Третьяков купил две первых картины для своей коллекции — “Искушение” Н. Г. Шильдера и “Стычка с финляндскими контрабандистами” В. Г. Худякова.

1892 — доктор Вашингтон Шеффилд (Washington Sheffield) из Нью-Лондона запатентовал тюбик для зубной пасты.

1921 — городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.

1926 — в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.

1968 — руководство шотландской церкви приняло решение разрешить посвящение женщин в духовный сан.

1990 – состоялся релиз программной оболочки Windows 3.0 компании Microsoft.

Именинники 22 мая

1783 — Уильям Стерджен, английский физик, электротехник, изобретатель электродвигателя.

1813 — Рихард Вагнер, немецкий композитор.

1840 — Марко Кропивницкий, украинский драматург, актер и режиссер.

1859 — Артур Конан Дойль, знаменитый английский писатель, создатель Шерлока Холмса.

1879 — Симон Петлюра, украинский военный и политический деятель.

1945 — Юрий Рыбчинский, украинский поэт, драматург, сценарист.

1970 — Наоми Кэмпбелл, британская манекенщица и актриса.

1974 — Арсений Яценюк, украинский политик.

1976 — Сергей Жуков, музыкант, участник поп-группы “Руки Вверх!”.