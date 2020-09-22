Про це розповідають #Букви.
У США – День бізнес-леді, День довгожителів, День морозива в ріжку, День самотніх, День реєстрації виборців, День білого шоколаду, в Болгарії – День Незалежності, в Естонії – День опору, в Уругваї – День учителя, на малі – День Незалежності, у Норвегії – День народження принцеси Марти Луїзи, в Барбадосі – День посадки дерев.
Пам’ятні дати 22 вересня
1002 — заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна)
1307 — Королівська рада Франції ухвалила рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебувають на території держави
1499 — Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії
1792 — цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря
1862 — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення негрів-рабів
1908 — Князівство Болгарія де-юре визнано незалежною державою
1917 — Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроектом про Вільне козацтво
1939 — радянські війська окупували Львів і Стрий
1939 — СРСР і Третій Рейх попередньо встановили демаркаційну лінію між своїми окупаційними зонами в Польській республіці
1939 — пройшов спільний радянсько-нацистський парад у Бересті
1941 — в зайнятому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради
1955 — в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона.
1955 — біля Бахчисарая відкрили найбільшу в СРСР астрофізичну обсерваторію.
1968 — українська співачка Софія Ротару вийшла заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка.
1980 — почалася ірано-іракська війна.
1993 — прем’єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква вшановує пам’ять батьків Непорочної Діви Марії – Анни та Іоакима. У народі їх вважають покровителями бездітних жінок.
Народні прикмети
Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.
Сніг, який випав сьогодні, обіцяє поганий урожай в наступному році.
Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.
Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.
Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.
Що сьогодні не можна робити
Не можна давати і брати в борг.
Не варто спати при місячному світлі, краще закрийте вікно шторою. Вважається, що інакше ви можете втратити здоров’я й красу.
Не варто їхати в далекі поїздки.