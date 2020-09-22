22 вересня світ відзначає день осіннього рівнодення, Всесвітній день без автомобіля, День Хоббіта, День захисту слонів, День розфарбовування сірості, День мережі, Всесвітній день носорогів, Всесвітній день підтримки пацієнтів з хронічним мієлоїдним лейкозом.

Про це розповідають #Букви.

У США – День бізнес-леді, День довгожителів, День морозива в ріжку, День самотніх, День реєстрації виборців, День білого шоколаду, в Болгарії – День Незалежності, в Естонії – День опору, в Уругваї – День учителя, на малі – День Незалежності, у Норвегії – День народження принцеси Марти Луїзи, в Барбадосі – День посадки дерев.

Пам’ятні дати 22 вересня

1002 — заснування міста Хотин (Чернівецька область, Україна)

1307 — Королівська рада Франції ухвалила рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебувають на території держави

1499 — Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії

1792 — цей день був оголошений першим днем французького революційного календаря

1862 — президент США Авраам Лінкольн оголосив про звільнення негрів-рабів

1908 — Князівство Болгарія де-юре визнано незалежною державою

1917 — Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроектом про Вільне козацтво

1939 — радянські війська окупували Львів і Стрий

1939 — СРСР і Третій Рейх попередньо встановили демаркаційну лінію між своїми окупаційними зонами в Польській республіці

1939 — пройшов спільний радянсько-нацистський парад у Бересті

1941 — в зайнятому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради

1955 — в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона.

1955 — біля Бахчисарая відкрили найбільшу в СРСР астрофізичну обсерваторію.

1968 — українська співачка Софія Ротару вийшла заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка.

1980 — почалася ірано-іракська війна.

1993 — прем’єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять батьків Непорочної Діви Марії – Анни та Іоакима. У народі їх вважають покровителями бездітних жінок.

Народні прикмети

Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.

Сніг, який випав сьогодні, обіцяє поганий урожай в наступному році.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Що сьогодні не можна робити

Не можна давати і брати в борг.

Не варто спати при місячному світлі, краще закрийте вікно шторою. Вважається, що інакше ви можете втратити здоров’я й красу.

Не варто їхати в далекі поїздки.