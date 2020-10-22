Об этом рассказывают #Буквы.
В Австралии – День вомбата, в США – День орехов, в Индонезии – День Сантри, в Японии – Фестиваль эпох (Дзидай-мацури).
Памятные даты 22 октября
794 – Киото стал столицей Японии.
1618 – Королевский суд Англии приговорил полководца, философа, ученого Уолтера Рэли к смертной казни за вольнодумство.
1797 – Гарнерен Андре-Жак совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом
1883 – в Нью-Йорке открылась “Метрополитен-опера”. В первый вечер звучала опера Гуно “Фауст”.
1937 – арестован митрополит Киевский и всея Украины Василий Липкивский.
1938 – Честер Карлсон сделал первую фотокопию бумажного документа.
1949 – СССР провел первые испытания своего ядерного оружия.
1960 – будущий чемпион планеты по боксу Мухаммед Али (тогда – Кассиус Клей) выиграл свой первый бой на профессиональной арене.
1962 – Президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты.
1968 – завершен полет американского космического корабля «Аполлон-7». Это был первый пилотируемый полет кораблей этой серии.
1975 – советская космическая станция “Венера-9” совершила посадку на поверхность Венеры.
1980 – Папа Римский отменил вердикт 1633, что осуждал Галилея.
1995 – на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избран Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
2006 – Семикратный чемпион мира по автогонкам “Формула-1” Михаэль Шумахер на Гран-при Бразилии 2006 закончил карьеру гонщика.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь чтит память Якова Алфеева – одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Другие названия праздника: “Яков”, “Яков”, “Яков Студеный”, “Древопилець”. В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это обеспечит благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.
Народные приметы
Если человек родился 22 октября, то ее талисманом является сапфир.
Снег выпадает на талую землю – к плохому урожая следующего года.
Из лиственницы еще не осыпались иголки – снега зимой будет немного.
Многие шелухи на луке урожая – зима будет суровой и холодной.
Вишневые листья 22 октября – к оттепели.
Что не рекомендуется делать
По сей день запрещалось рубить деревья на дрова.
По сей день не обдирали ячмень, овес и просо, а не мололи на крупу пшеницу. А со дня Якова уже начинали работу на мельницах.
Нельзя сегодня ругаться и плохо думать о родных.
Не стоит в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем.
Нельзя сегодня идти в лес, чтобы не вынести из дома счастье.
Не стоит этого дня начинать новые дела, потому что никогда их не закончите.
Именины у Абрама, Андрона, Афанасия, Максима, Петра, Иакова, Марка и Константина