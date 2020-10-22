Об этом рассказывают #Буквы.

В Австралии – День вомбата, в США – День орехов, в Индонезии – День Сантри, в Японии – Фестиваль эпох (Дзидай-мацури).

Памятные даты 22 октября

794 – Киото стал столицей Японии.

1618 – Королевский суд Англии приговорил полководца, философа, ученого Уолтера Рэли к смертной казни за вольнодумство.

1797 – Гарнерен Андре-Жак совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом

1883 – в Нью-Йорке открылась “Метрополитен-опера”. В первый вечер звучала опера Гуно “Фауст”.

1937 – арестован митрополит Киевский и всея Украины Василий Липкивский.

1938 – Честер Карлсон сделал первую фотокопию бумажного документа.

1949 – СССР провел первые испытания своего ядерного оружия.

1960 – будущий чемпион планеты по боксу Мухаммед Али (тогда – Кассиус Клей) выиграл свой первый бой на профессиональной арене.

1962 – Президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты.

1968 – завершен полет американского космического корабля «Аполлон-7». Это был первый пилотируемый полет кораблей этой серии.

1975 – советская космическая станция “Венера-9” совершила посадку на поверхность Венеры.

1980 – Папа Римский отменил вердикт 1633, что осуждал Галилея.

1995 – на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избран Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

2006 – Семикратный чемпион мира по автогонкам “Формула-1” Михаэль Шумахер на Гран-при Бразилии 2006 закончил карьеру гонщика.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память Якова Алфеева – одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Другие названия праздника: “Яков”, “Яков”, “Яков Студеный”, “Древопилець”. В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это обеспечит благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.

Народные приметы

Если человек родился 22 октября, то ее талисманом является сапфир.

Снег выпадает на талую землю – к плохому урожая следующего года.

Из лиственницы еще не осыпались иголки – снега зимой будет немного.

Многие шелухи на луке урожая – зима будет суровой и холодной.

Вишневые листья 22 октября – к оттепели.

Что не рекомендуется делать

По сей день запрещалось рубить деревья на дрова.

По сей день не обдирали ячмень, овес и просо, а не мололи на крупу пшеницу. А со дня Якова уже начинали работу на мельницах.

Нельзя сегодня ругаться и плохо думать о родных.

Не стоит в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем.

Нельзя сегодня идти в лес, чтобы не вынести из дома счастье.

Не стоит этого дня начинать новые дела, потому что никогда их не закончите.

Именины у Абрама, Андрона, Афанасия, Максима, Петра, Иакова, Марка и Константина