В этот день мир отмечает Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины, Международный день заикающихся, День рождения ксерокопии, День клавиши CAPS LOCK, День Фехнера (День психофизики).

Об этом рассказывают #Буквы.

В Австралии – День вомбата, в США – День орехов, в Индонезии – День Сантри, в Японии – Фестиваль эпох (Дзидай-мацури).

Памятные даты 22 октября

794 – Киото стал столицей Японии.

1618 – Королевский суд Англии приговорил полководца, философа, ученого Уолтера Рэли к смертной казни за вольнодумство.

1797 – Гарнерен Андре-Жак совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом

1883 – в Нью-Йорке открылась “Метрополитен-опера”. В первый вечер звучала опера Гуно “Фауст”.

1937 – арестован митрополит Киевский и всея Украины Василий Липкивский.

1938 – Честер Карлсон сделал первую фотокопию бумажного документа.

1949 – СССР провел первые испытания своего ядерного оружия.

1960 – будущий чемпион планеты по боксу Мухаммед Али (тогда – Кассиус Клей) выиграл свой первый бой на профессиональной арене.

1962 – Президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты.

1968 – завершен полет американского космического корабля «Аполлон-7». Это был первый пилотируемый полет кораблей этой серии.

1975 – советская космическая станция “Венера-9” совершила посадку на поверхность Венеры.

1980 – Папа Римский отменил вердикт 1633, что осуждал Галилея.

1995 – на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избран Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

2006 – Семикратный чемпион мира по автогонкам “Формула-1” Михаэль Шумахер на Гран-при Бразилии 2006 закончил карьеру гонщика.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память Якова Алфеева – одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Другие названия праздника: “Яков”, “Яков”, “Яков Студеный”, “Древопилець”. В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это обеспечит благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.

Народные приметы

Если человек родился 22 октября, то ее талисманом является сапфир.

Снег выпадает на талую землю – к плохому урожая следующего года.

Из лиственницы еще не осыпались иголки – снега зимой будет немного.

Многие шелухи на луке урожая – зима будет суровой и холодной.

Вишневые листья 22 октября – к оттепели.

Что не рекомендуется делать

По сей день запрещалось рубить деревья на дрова.

По сей день не обдирали ячмень, овес и просо, а не мололи на крупу пшеницу. А со дня Якова уже начинали работу на мельницах.

Нельзя сегодня ругаться и плохо думать о родных.

Не стоит в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем.

Нельзя сегодня идти в лес, чтобы не вынести из дома счастье.

Не стоит этого дня начинать новые дела, потому что никогда их не закончите.

Именины у Абрама, Андрона, Афанасия, Максима, Петра, Иакова, Марка и Константина