23 апреля в Украине празднуют день психолога, тогда как во всем мире люди отмечают Всемирный день книги и авторского права, Международный день английского языка и не только.

#Буквы собрали интересные факты о праздниках в этот день.

Православный календарь: какие праздники 23 апреля

23 апреля в церковном календаре день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других.

Также православная церковь в этот день чтит память 33 мучеников. В народном календаре дата получила название Терентия Маревного, или День Солнцезахода.

В сегодняшний день, согласно приметам, можно было узнать о своей судьбе на ближайшие три месяца. В этот день замужняя женщина, изменившая мужу, обязательно должна покаяться. Славяне верили: только искреннее раскаяние спасет брак и отношения.

Согласно приметам, в этот день нельзя свататься и делать предложения возлюбленным. В противном случае этот брак будет обречен на провал. Наши предки верили, что в семье будут постоянные ссоры и измены.

23 апреля: праздники в мире

Согласно наследию ЮНЕСКО, сегодня Всемирный день книг и авторского права. Также в мире отмечают День английского языка в ООН и День испанского языка в ООН.

В Германии 23 апреля День немецкого пива, в Испании – Сан-Хорхе (День Святого Георгия), в Турции — День национальной независимости и детей Турции.

Именинники 23 апреля

В 1564 году родился Уильям Шекспир, великий английский поэт и драматург;

в 1918 году родился французский писатель Морис Дрюон;

в 1920 году родился Григорий Тютюнник, украинский писатель-прозаик и поэт, старший брат писателя-прозаика Григора Тютюнника;

в 1979 году родился Лаури Юльонен, вокалист, лидер и автор песен финской рок-группы The Rasmus, а также сольный исполнитель;

в 2018 году появился на свет принц Луи Кембриджский, сын принца Уильяма, внук принца Чарльза и правнук британской королевы Елизаветы II.

Сегодня День ангела празднуют: Александр, Максим, Федор, Яков.

23 апреля: этот день в истории

303 год – по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили христианского воина Георгия Победоносца, который позже был канонизирован церковью.

1867 год — королева Виктория и император Наполеон III отклонили план строительства туннеля под Ла-Маншем.

1889 год — в письме брату Александру Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую крылатой: “Краткость — сестра таланта”.

1907 год — Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.

1913 год — спуск на воду “Аквитании”, единственного лайнера, участвовавшего в обеих мировых войнах.

1928 год — Верховный суд Канады постановил, что женщины не являются «персонами» (физическими лицами).

1935 год — принята новая конституция Польши.

1954 год – в НБА введено правило 24 секунд, в течение которых владеющая мячом команда должна выполнить бросок по кольцу.

1956 год — состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.

1959 год — создан Союз журналистов Украины (ныне Национальный союз журналистов Украины).

1975 год — в Киеве открылся Украинский музей книги.

1985 год – первый в Китае ресторан “Макдоналдс” открылся в Пекине.

1992 год — в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети “Макдоналдс” (на 700 мест).

2007 — во многих странах мира по инициативе ООН началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.

Приметы на 23 апреля

Красное солнце в туманной дымке – к богатому урожаю.

Утром стоит туман – в течение дня пойдет дождь.

Молодые пауки появились – теплые дни наступят вскоре.

Если старые пауки сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.

После марева жди бурь.

Если лещина украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет.

Также в этот день нельзя петь и танцевать, также не рекомендуется справлять громко день рождения, нельзя употреблять спиртное, нельзя ругаться, критиковать кого-либо и испытывать злобу.