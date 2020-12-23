Об этом сообщают #Буквы.
В Украине – День штабных специальностей и войск специального связи, в Канаде – Пьяный вечер, в Швеции – День рождения королевы, в Мексике – ночь редиса, в США – День семейных корней, “Фестивус”, в Судане – День детей , в Египте – День Победы, в Индии – День фермера, в Исландии – День святого Торлака, в Литве – праздник Блукас, в Великобритании – вечер Тома Боукока.
Памятные даты:
1583 – В торжественной обстановке Папа Римский Климент VIII формально принял украинскую православную церковь под свое превосходство.
1846 – Братья Джордж и Майкл Боинг основали компанию по выпуску велосипедов, которая сейчас занимается авиастроением и авиаперевозками.
1913 – Состоялся первый полет самолета И.Сикорского “Илья Муромец”.
1947 – 1 января в СССР объявили выходным днем.
1947 – В Bell Laboratories американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение – транзистор. Впоследствии они получили Нобелевскую премию.
1954 – Первая успешная пересадка почки в мире, Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду. Трансплантация состоялась в госпитале Brigham в Бостоне, штат Массачусетс.
1968 – Американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, которые достигли орбиты Луны.
1972 – Манагуа, столица Никарагуа, разрушена землетрясением мощностью 6,5 балла. Погибло более 10 человек.
1990 – На всенародном референдуме 88% граждан Словении проголосовали за независимость страны от Югославии.
1991 – Независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика. Установлены дипломатические отношения с Казахстаном.
1995 – В Индии во время новогодних празднований результате пожара в Дабвали в огне погибли 540 человек, в том числе 170 детей.
2015 – российские хакеры осуществили кибератаке на энергетические компании Украины.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь чтит память святых мучеников Мины Златоустого, Евграфа и Ермогена.
Что сегодня нельзя делать:
Сегодня запрещено ссориться, ругаться и повышать голос.
Нельзя заниматься тяжелой работой.
Приметы на 23 декабря:
- Если видно кольца вокруг луны и солнца, то будет сильный снегопад.
- Если снега навалило до самой ограды, то в следующем году будет урожай плохой.
- Звезды мерцают – к стуже.
- Звезды ярко горят – к холодам.
- Если звезды кажутся меньше, чем обычно, то будет снегопад.
- Большая Медведица ярко сияет – к буре.
- Ветреная и сухая погода обещает засушливое лето.
- Если погода ясна и безоблачна, ждать морозов.
- Облака белые по небу плывут – к морозам.
- Если сороки у человеческого жилья летают или под крышу прячутся, то будет холодно.
Именины у Анны, Ермогена, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Иакова, Иоанна, Стефана, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория и Анатолия.