23 декабря мир отмечает День снежных ангелов, Праздник человеческого света, Всемирный день сноубординга.

Об этом сообщают #Буквы.

В Украине – День штабных специальностей и войск специального связи, в Канаде – Пьяный вечер, в Швеции – День рождения королевы, в Мексике – ночь редиса, в США – День семейных корней, “Фестивус”, в Судане – День детей , в Египте – День Победы, в Индии – День фермера, в Исландии – День святого Торлака, в Литве – праздник Блукас, в Великобритании – вечер Тома Боукока.

Памятные даты:

1583 – В торжественной обстановке Папа Римский Климент VIII формально принял украинскую православную церковь под свое превосходство.

1846 – Братья Джордж и Майкл Боинг основали компанию по выпуску велосипедов, которая сейчас занимается авиастроением и авиаперевозками.

1913 – Состоялся первый полет самолета И.Сикорского “Илья Муромец”.

1947 – 1 января в СССР объявили выходным днем.

1947 – В Bell Laboratories американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение – транзистор. Впоследствии они получили Нобелевскую премию.

1954 – Первая успешная пересадка почки в мире, Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду. Трансплантация состоялась в госпитале Brigham в Бостоне, штат Массачусетс.

1968 – Американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, которые достигли орбиты Луны.

1972 – Манагуа, столица Никарагуа, разрушена землетрясением мощностью 6,5 балла. Погибло более 10 человек.

1990 – На всенародном референдуме 88% граждан Словении проголосовали за независимость страны от Югославии.

1991 – Независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика. Установлены дипломатические отношения с Казахстаном.

1995 – В Индии во время новогодних празднований результате пожара в Дабвали в огне погибли 540 человек, в том числе 170 детей.

2015 – российские хакеры осуществили кибератаке на энергетические компании Украины.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь чтит память святых мучеников Мины Златоустого, Евграфа и Ермогена.

Что сегодня нельзя делать:

Сегодня запрещено ссориться, ругаться и повышать голос.

Нельзя заниматься тяжелой работой.

Приметы на 23 декабря:

Если видно кольца вокруг луны и солнца, то будет сильный снегопад.

Если снега навалило до самой ограды, то в следующем году будет урожай плохой.

Звезды мерцают – к стуже.

Звезды ярко горят – к холодам.

Если звезды кажутся меньше, чем обычно, то будет снегопад.

Большая Медведица ярко сияет – к буре.

Ветреная и сухая погода обещает засушливое лето.

Если погода ясна и безоблачна, ждать морозов.

Облака белые по небу плывут – к морозам.

Если сороки у человеческого жилья летают или под крышу прячутся, то будет холодно.

Именины у Анны, Ермогена, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Иакова, Иоанна, Стефана, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория и Анатолия.