В четверг, 23 июля, в мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов. Наши предки верили, что в этот день, на Антония Громоносца, нельзя носить грязную одежду – иначе ухудшится здоровье.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Абхазии 23 июля отмечают День флага, в Египте – Годовщину революции, а в Южной Осетии – День работников СМИ.

Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day)

Цель этого праздника – запретить убийство и отлов этих животных.

Он был учрежден в 1986 году Международной китобойной комиссией (англ. International Whaling Commission — IWC). Его отмечают 23 июля, поскольку в этот день в 1982 году IWC проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов начиная с сезона 1985/1986.

Такой запрет вступил в силу 19 февраля 1986 года. В честь этого каждый год 19 февраля отмечают еще один праздник — Всемирный день китов. Его считают днем защиты и других морских млекопитающих. Иногда экологические организации разных стран совместно посвящают этот день защите какого-либо одного вида млекопитающих, над которым нависла угроза уничтожения.

По другим данным World Whale Day отмечается каждую 3-ю субботу февраля.

Православные праздники 23 июля

23 июля в православной церкви празднуется Положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве. Чтится память преподобного Антония Печерского. Также проводится празднование Коневской иконы Божией Матери.

В народе этот день называют Антония Громоносца. Как правило, именно в этот период самые сильные летние грозы, а потому и приметы дня связаны с громом.

В этот день православная церковь отмечает память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов. Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет. По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на русской земле.

Вернувшись на родину, Антоний поселился недалеко от Киева в пещере, выкопанной священником Иларионом. К отшельнику приходили многие люди — кто за благословением, а кто и для того, чтобы остаться жить рядом со святителем. Первыми учениками Антония стали Никон и Феодосий. Когда число отшельников достигло 12 человек, они под руководством святителя выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь, трапезную и отдельные кельи. С этого и началась Киево-Печерская лавра. Сам же Антоний из обители удалился и выкопал для себя новую пещеру. Однако рядом с ним вновь стали селиться иноки. Когда их число достигло сотни, братия с благословения Антония построила на горе первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения — исцелял больных, предсказывал события. Мощи преподобного в настоящее время находятся под спудом — то есть не обретены.

Приметы на Антония Громоносца: что нельзя делать

На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если именины святителя приходились на среду или пятницу, и в этот день раздавались грозовые раскаты — это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким — ждали тихого дождя, а если гулким — готовились к ливню.

Этот день считается благоприятным для строительства планов, причем подробнее детализация, тем выше шансы, что задуманное получится. Также в народе считалось хорошей приметой в этот день сходить в баньку. В современных реалиях – хорошо принято ванну дома или же сходить в сауну: считается, что этот несложный ритуал укрепит здоровье и подарит силы на свершение всего задуманного.

День также хорош для поездок, походов и путешествий.

Глухой гром предвещает тихий дождь.

Гулкий гром знаменует ливень.

Гром в постный день (среду или пятницу) обещает богатый улов рыбы.

Солнце пригреет – все дозреет.

Высокая и крутая радуга – к ветру.

Если по небу плывут белые или кругленькие облака, то дождя не будет.

Пауков почти не видно – к переменчивой погоде.

Что нельзя делать:

Ругаться, ссориться и даже повышать голос до крика. Таким поведением можно навлечь на себя и близких беду.

Гулять возле водоемов, где много ряски – там, по поверьям, живут русалки, которые могут утащить на дно.

Стричь волосы.

Надевать грязную одежду. Это может привести к болезням.

23 июля: этот день в истории

1840 — Британия объявила о том, что Канаде будет предоставлен статус самоуправляющейся территории.

1901 — немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы.

1903 — спустя месяц после образования корпорации «Ford Motor Company» она выпустила в продажу свой первый автомобиль «модель А». Первый автомобиль был продан доктору Е. Пфеннингу (англ. Ernst Pfenning) из Чикаго.

1982 — принято решение о повсеместном запрете вылова китов в коммерческих целях.

2000 — открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы — Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных, его диаметр составляет 4,8 км. Открытие сделано астрономами университета Аризоны и подтверждено обсерваторией Массачусетса.

2015 — с помощью телескопа «Кеплер» найдена первая экзопланета земного типа, которая находится в зоне обитаемости солнцеподобной звезды — Kepler-452 b.

Именинники 23 июля

1884 – Альберт Уорнер, второй из четырех братьев — основателей голливудской кинокомпании Warner Brothers.

1973 – Моника Левински, американка, участница секс-скандала, едва не приведшего к импичменту президента США Б. Клинтона.

1989 — Дэниел Рэдклифф, британский актёр театра и кино, исполнитель роли Гарри Поттера.