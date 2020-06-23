Во вторник, 23 июня, в мире отмечают Международный Олимпийский день, а также День государственной службы Организации Объединенных Наций.

#Буквы собрали интересные факты о сегодняшних праздниках.

В Латвии сегодня День Лиго, в Люксембурге – День Великого герцога, в Испании – праздник Святого Хуана, в Казахстан – День полиции, в Молдове – День провозглашения суверенитета, в Украине – день государственной службы, а в Эстонии – День победы.

День государственной службы ООН (United Nations Public Service Day)

День государственной службы Организации Объединённых Наций установлен на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/57/277 от 7 марта 2003 года). В резолюции указано, что эффективное гласное государственное управление на международном и национальном уровнях играет ключевую роль в осуществлении согласованных целей.

В документе содержится призыв к государствам-членам организовывать в этот день специальные мероприятия для освещения значения государственной службы для жизни общества и ее вклада в процесс развития, проводить награждение государственных служащих, а также ориентировать жизненные интересы молодежи в направлении принятия решений о карьере государственного служащего.

Президент Украины в 2003 году установил национальный праздник — “День государственной службы”, который ежегодно отмечается 23 июня.

“Когда мы отдаем дань уважения как этим людям, работающим в службах жизнеобеспечения, так и многим другим, мы должны также задуматься над тем, как лучше гарантировать их защиту, воздать им должное и обеспечить их благополучие в процессе того, как мы отстраиваем мир, который будет лучше прежнего. И я обращаюсь непосредственно к этим воодушевляющим своим примером сотрудникам государственной службы: “Мы все глубоко признательны вам за вашу самоотверженную работу на службе человечеству”, – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ООН отметили, что “правительствам следует использовать инновационные и интегрированные подходы для продвижения политических реформ, институциональной координации, инклюзивного процесса принятия решений, а также эффективных, ответственных, всеобщих и подотчетных систем предоставления государственных услуг”. В основе Повестки дня в области устойчивого развития лежит концепция всеобщего участия, которая сводится к обещанию, что “никто не будет забыт”.

Международный Олимпийский день (International Olympic Day)

Этот день празднуется решением Международного Олимпийского Комитета ежегодно 23 июня.

МОК принял решение в январе 1948 года во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице ежегодно праздновать Международный Олимпийский день 23 июня. Эта дата была выбрана с тем, чтобы увековечить дату создания МОК 23 июня 1894 года, после того, как энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен в Париже огласил свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом. После того, как конгресс принял решение о проведении в 1896 году в Греции первой Олимпиады, Кубертен возглавил созданный тогда же МОК.

Основным мероприятием, который сопровождает Международный Олимпийский день, является организация массовых забегов на длинные дистанции 23 июня, или в ближайшие выходные к этому дню.

МОК рекомендовал Национальным олимпийским комитетам устраивать различные спортивные праздники, преимущественно беговые, с тем, чтобы привлечь максимальное число участников, распространяя тем самым олимпийскую концепцию “Спорт для всех”.

В Олимпийской хартии записано: Олимпийское движение имеет своими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким образом, созданию лучшего и более спокойного мира.

Православные праздники 23 июня

23 июня, согласно народному календарю, день Тимофея. В этот день принято обходить десятой дорогой змей, а также не слушать лай собак.

Священномученик Тимофей был епископом в Прусе (сейчас это турецкий город Бурса) и погиб страшной мученической смертью во время правления императора Юлиана Отступника. Еще при жизни Тимофей прославился чудотворениями, не прекратились чудеса и после его смерти.

Наши предки на Тимофея придавали значение различным знакам, наделяя их особым, пророческим смыслом, правда, в основном отрицательным. Их так и называли: “Тимофеевы знамения”.

К примеру, мыши в этот день якобы свидетельствовали о неурожае, голодном годе. Увидишь в лесу змею – вскоре попадешь в опасную ситуацию. Ложились на землю и слушали ее: коль слышался стон – кто-то из близких заболеет или большой пожар будет. Лай собак предвещал ссору, стая ворон, летящих из-за леса, была предвестницей мора, а кто увидит в небе огненный крест – быть большой войне. Лучше в этот день было ничего такого не приметить.

Приметы на Тимофея: что нельзя делать

Во время грозы белые тучи идут перед синими – будет град.

Теплый день, а муравьев почти не видно – жди ненастья.

Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

Пауков не видно – к перемене погоды.

Вороны нахохлились – к непогоде.

Если в этот день по полю вереницами бегали мыши – это обещало голодный год.

Если вороны стаей летели из-за леса – это значило, что будет болезненный год.

Что нельзя делать:

Грустить и злиться. Сегодня надо излучать свет, радость и делиться этим с окружающими людьми.

Отказываться от приглашений в гости. Считается, что в этот день нужно ходить в гости и приглашать близких в гости к себе. Так ты призовешь удачу и благополучие на целый год.

Жадничать. Сегодня нужно наоборот делиться и материальными благами, и положительными эмоциями.

23 июня: этот день в истории

1803 — Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.

1845 — в России принят Манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за заслуги (получение потомственного дворянства возможно лишь при чине не ниже 5-го класса, а не 8-го).

1846 — бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

1860 — образована Секретная служба США.

1865 — завершилась Гражданская война в США.

1868 — Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Размерами она была с большой стол, клавиатура ее напоминала рояль, печатала машинка только большими буквами, причём машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась под планшетом.

1888 — на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые прозвучал “Интернационал”. Песня, написанная поэтом-коммунаром Эженом Потье сразу после разгрома Парижской коммуны, спустя 17 лет была положена на музыку рабочим Пьером Дегейтером. До 1944 года “Интернационал” был гимном Советского Союза и до сих пор является гимном коммунистической партии.

1894 — в Париже по инициативе Пьера де Кубертена образован Международный олимпийский комитет (МОК).

1990 – начало заселения Крыма татарами, возвращающимися из изгнания.

1994 — на экраны США вышел фильм “Форрест Гамп”.

1998 — впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

2004 — правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.

2016 — граждане Великобритании на общенациональном референдуме проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

Именинники 23 июня

1668 — Джамбаттиста Вико, итальянский философ, основоположник философии истории и этнической психологии.

1750 — Деода де Доломье, французский геолог и минералог, в честь которого назван минерал доломит.

1763 — Жозефина де Богарне, императрица Франции, первая жена Наполеона Бонапарта.

1894 – Альфред Кинси, американский энтомолог, зачинатель сексологии.

1894 – Эдуард VIII, король Великобритании (в 1936), отказавшийся от трона ради возлюбленной.

1972 – Зинедин Зидан, французский футболист, чемпион мира (1998) и Европы (2000), лучший футболист мира (1998, 2000, 2003).

Поздравления с Днем ангела принимают Ванда, Зенон, Иосиф, Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан.