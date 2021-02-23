23 февраля в мире отмечают День взаимопонимания и мира, День дизельного двигателя, Всемирный день стерилизации домашних животных, Международный день собачьего печенья.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День керлингу, День бананового хлеба, День игры в теннис, День плитки, День рационализации, в Японии – День рождения императора, в Таджикистане – День создания вооруженных сил, в Гайане – День республики, в Брунее – День независимости, в Канаде – День сельского хозяйства.

Этот день в истории:

303 – римский император Диоклетиан приказал уничтожить христианскую церковь в Никомидии, что дало начало восьми годам Диоклетианського преследования.

532 – византийский император Юстиниан I приказал построить новую православную базилику в Константинополе – Собор Святой Софии.

1455 – традиционная дата издания Библии Гутенберга, первой западной книги, напечатанной подвижным типом.

1833 – в военном министерстве Франции издан приказ, согласно которому “… офицеры Генерального штаба могут привлекаться (на французском языке-attache) в посольства для выполнения дипломатических задач. Начало создания института военных атташе, как первоосновы военной дипломатии.

1863 – британские путешественники объявили об открытии ими источников реки Нил.

1874 – британский майор Уолтер Вингфилд запатентовал новую игру на свежем воздухе, которая сейчас всем известна как теннис.

1886 – американец Чарльз Холл электролитическим методом получил алюминий.

1927 – немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг пишет письмо коллеге-физику Вольфгангу Паули, в котором впервые описывает свой принцип неопределенности.

1934 – Леопольд III становится королем Бельгии.

1941 – Плутоний впервые изготовлен и выделенный доктором Сиборг.

2010 – неизвестные преступники залили больше 2500000 литров дизельного топлива и других углеводородов в реку Ламбро, в северной Италии, что привело к экологической катастрофе.

2021 – Всемирный день стерилизации животных.

Какой сегодня церковный праздник:

23 февраля православные верующие почитают святых Прохора и Харлампия.

Народные приметы на 23 февраля:

С этого дня морозы начинают ослабевать.

Сильные морозы в это время бывают обычно ночью.

Ясный месяц на небе предвещает грозовые дожди.

Морозная погода – к теплому марта.

Именины Валентина, Анна, Галина, Прохор, Симон, Антон, Аркадий, Изабелла, Поликарп, Эмилий.