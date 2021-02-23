23 февраля 103 года назад в Севастополе матросы Черноморского флота пытали и убили первого главу правительства Крымской Народной Республики Номана Челебиджихана.

Об этом на своей странице в Facebook написал Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

“103 лет назад, 23 февраля 1918, в Севастополе матросы Черноморского флота, контролируемого большевиками, зверски замучили и убили Номана Челебиджихана – первого главу правительства Крымской Народной Республики, одного из организаторов I Курултая крымскотатарского народа, муфтия мусульман Крыма, Беларуси, Литвы и Польши, автора стихотворения Ant etkenmen (“Я поклялся”), ставший позднее крымскотатарским национальным гимном”, – написал Чубаров.

По его словам, это жестокое убийство было направлено на подавление усилий крымскотатарского народа к развитию собственного государства.

Кроме того, 23 февраля 1944 года войска НКВД СССР начали тотальную депортацию из своих земель ингушского и чеченского народов.

“Через два месяца такая же ужасная трагедия пришла и на крымскую землю. 18 мая 1944 весь крымскотатарский народ был подвергнут насильственному изгнанию со своей Родины”, – напомнил Рефат Чубаров.

Номан Челебиджихан родился в 1885 году в семье муллы. Учился в Бахчисарае, Стамбуле и Санкт-Петербурге. После Февральской революции был избран муфтием Крыма, а затем – главой первого Курултая крымских татар. Арестован большевиками в январе 1918 года, позже убит в севастопольской тюрьме. Тело 33-летнего Номана Челебиджихана выбросили в море.