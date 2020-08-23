Сегодня в Иране – День врача, в Беларуси – День работников госстатистики, в Канаде – День “черной ленты”, в Румынии – День государственного переворота, в Дании – День Русалочки.
Памятные даты 23 августа
В 1904 году была запатентована автомобильная шинная цепь.
В 1913 году в Копенгагене открыли памятник Русалочке – героине сказки Ханса Кристиана Андерсена.
1939 – в Москве подписан Пакт Молотова – Риббентропа и секретный протокол к нему, по которому Европу поделили по сферам влияния Третий Рейх и СССР.
В 1975 году был открыт Харьковский метрополитен.
1998 — учреждено звание Герой Украины.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь чтит память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины.
Народные приметы 23 августа:
- Если вода спокойная, осень и зима не будут слишком суровыми;
- Сильная жара или проливные дожди – к затяжной и мокрой осени;
- Дождь и тепло – рыбалка будет удачной;
- Много уродило желудей – в следующем году урожай на полях хороший будет;
- Иней на траве – зима будет ранней и холодной;
- Листья липы желтеют снизу – озимые щедро уродят.
Что сегодня нельзя делать
На Лаврентия нельзя купаться в реках – это к несчастью.
Нельзя убираться в доме, так как в него придут добрые духи, а убирая, можно будет их прогнать.
Не стоит заниматься рукодельем. Того, кто будет в это воскресенье шить или вязать, постигнет неудача.
23 августа именины Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия и Вячеслава.