23 августа в мире отмечают День недорогих авиабилетов, Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. В Украине - День государственного флага.

Сегодня в Иране – День врача, в Беларуси – День работников госстатистики, в Канаде – День “черной ленты”, в Румынии – День государственного переворота, в Дании – День Русалочки.

Памятные даты 23 августа

В 1904 году была запатентована автомобильная шинная цепь.

В 1913 году в Копенгагене открыли памятник Русалочке – героине сказки Ханса Кристиана Андерсена.

1939 – в Москве подписан Пакт Молотова – Риббентропа и секретный протокол к нему, по которому Европу поделили по сферам влияния Третий Рейх и СССР.

В 1975 году был открыт Харьковский метрополитен.

1998 — учреждено звание Герой Украины.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины.

Народные приметы 23 августа:

Если вода спокойная, осень и зима не будут слишком суровыми;

Сильная жара или проливные дожди – к затяжной и мокрой осени;

Дождь и тепло – рыбалка будет удачной;

Много уродило желудей – в следующем году урожай на полях хороший будет;

Иней на траве – зима будет ранней и холодной;

Листья липы желтеют снизу – озимые щедро уродят.

Что сегодня нельзя делать

На Лаврентия нельзя купаться в реках – это к несчастью.

Нельзя убираться в доме, так как в него придут добрые духи, а убирая, можно будет их прогнать.

Не стоит заниматься рукодельем. Того, кто будет в это воскресенье шить или вязать, постигнет неудача.

23 августа именины Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия и Вячеслава.