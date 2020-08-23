23 и 24 августа в Парке культуры состоится "Lviv Ice Cream Market" - ярмарка мороженого. Организаторы уже второй раз предлагают львовянам и гостям города совершить увлекательную поездку в сладкое и беззаботное детство.

“Убеждена, на« Lviv Ice Cream Market “каждый сможет найти свой любимый вкус мороженого. Классическое ванильное, фисташковое, с карамелью, настоящее итальянское джелато и даже мороженое со вкусом Апероль … Производители удивлять не только интересными вкусами, но и эффектной подачей продукта”, – говорит Инна Кляп, соорганизатор события.

В программе события также яркий дизайн-маркет, где локальные бренды смогут познакомить посетителей со своей продукцией – стильной дизайнерской одеждой, аксессуарами, интересным декором, посудой, книгами и др.

Каждый вечер на территории маркета действовать DJ-place, где диджеи будут развлекать посетителей воспалительными сетами.

Кроме сладкого организации, на территории парка также будет действовать с фуд-корт, где посетители смогут попробовать любимую уличную еду.

Традиционно в рамках фестиваля будет работать детская зона с интересными развлечениями, творческими мастер-классами.

Первый маркет мороженого организаторы провели в прошлом году, в июле, во внутреннем дворике Ратуши. Событие имеет целью организовать постоянную платформу для поддержки локального предпринимательства – местных производителей мороженого и других сладостей.

Вход – бесплатный

Часы работы маркета:

23 августа – 12: 00-21: 00

24 августа – 12:00 – 21:00

Ссылка на событие: https://www.facebook.com/events/s/lviv-ice-cream-market-2020/2706217189657877/?ti=icl