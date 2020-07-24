По результатам проведения Внешнего независимого оценивания 23 тысячи из сдававших не знают украинского языка и истории.

Об этом сообщается в Украинском центре оценивания образования.

Уточняется, что 23 000 среди всех тех, кто сдавал ВНО, составляет около 10%.

В тестировании по украинскому языку, которое является единственным обязательным экзаменом для выпускников, принимали участие 275000 человек. Проходной результат в 22 балла не преодолели 8,32% участников, что составляет около 23 тысячи человек.

В свою очередь достаточный проходной балл по истории Украины не набрали 13,19% из 178 714, сдававших экзамен. Это около 23 тысяч тех, кто сдавал это тестирование.

Напомним, что 25 июня в Украине тестированием по математике началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года.