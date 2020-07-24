Об этом сообщается в Украинском центре оценивания образования.
Уточняется, что 23 000 среди всех тех, кто сдавал ВНО, составляет около 10%.
В тестировании по украинскому языку, которое является единственным обязательным экзаменом для выпускников, принимали участие 275000 человек. Проходной результат в 22 балла не преодолели 8,32% участников, что составляет около 23 тысячи человек.
В свою очередь достаточный проходной балл по истории Украины не набрали 13,19% из 178 714, сдававших экзамен. Это около 23 тысяч тех, кто сдавал это тестирование.
Напомним, что 25 июня в Украине тестированием по математике началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года.
- 30 июня, в Украине состоялось внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.
- 2 июля состоялось ВНО по физике.
- 7 июля состоялось внешнее независимое оценивание по английскому языку.
- 15 июля украинские абитуриенты сдавали ВНО по географии.
- Ранее сообщалось, что показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют провести внешнее независимое оценивание (ВНО).