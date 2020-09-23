#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
Международные и национальные праздники
Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages) отмечается под эгидой ООН с 2017 года и призван обратить внимание общества на проблемы глухих и слабослышащих людей.
День государственного языка празднует Кыргызстан в честь принятия в 1989 году закона о языке.
День политических прав женщин и День общественных библиотек отмечается в Аргентине.
Праздник осеннего равноденствия Сюбун-но-хи в Японии приурочен памяти усопших предков.
Национальный день мороженого – праздник проводится в Бразилии.
День гастрономии – кулинарный праздник чествуется во Франции.
Национальный день Саудовской Аравии – отмечается в честь объединения частей арабского королевства в 1932 году.
День памяти жертв геноцида чтит Литва в память о начале ликвидации Вильнюсского гетто в 1943 году.
Православные праздники 23 сентября
23 сентября православная церковь чтит день мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, а также чтит память святителей Петра и Павла, епископов Никейских.
В народе почитаются Петр и Павел Рябинники. Издавна рябину наделяли чудодейственными свойствами, способными избавить от многих болезней. Ее заготавливали в разном виде: ягоды, настойки, наливки, компоты, квасы. А ветками рябины украшали дом и изгоняли нечистую силу.
Обычно на Петра Павла принято было срывать рябину и вешать кисти над крышами домов. Славяне верили, что это поможет им защититься от злых сил, лишить не только себя, но и домашних животных от болезней.
Однако нельзя было срывать всю рябину с деревьев – оставляли также ягоды и для птиц. Из рябины в старину готовили очень вкусный квас.
Говорили, что именно до сегодняшнего дня рябина становится вкусной. Это и неудивительно, поскольку ночные заморозки раз и способствовали тому, чтобы рябина приобретала так называемый «засахаренный» вкус.
Приметы:
- в день Петра и Павла ветки рябины вешали под крышу дома – считалось, что это на счастье;
- если веткой рябины нарисовать вокруг себя круг, то это поможет от дурных снов;
- если рябина уродилась богато – осень будет сырой, а зима – суровой.
- веточка рябины на столе приносит в дом счастье.
Что нельзя делать:
- Нельзя ссориться, ругаться и кричать;
- Нельзя босиком ходить по росе;
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
- Нельзя держать дома старые и поломанные вещи;
- Нельзя отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается;
- Нельзя злоупотреблять вредной пищей и поддаваться вредным привычкам.
Именинники 23 сентября
63 до н. э. — Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, первый римский император (27 до н. э.—14).
1819 — Арман Ипполит Луи Физо, французский физик, первым измеривший скорость света.
1861 — Роберт Бош, немецкий инженер, изобретатель, основатель фирмы Bosch.
1872 — Саломея Крушельницкая, украинская оперная певица, педагог.
Именины: Павел, Петр, Андрей, Климент, Антоний, Константин, Богуслав, Климент.