В среду, 23 сентября, под эгидой ООН празднуют Международный день жестовых языков. В то же время православные христиане почитают память святых Петра и Павла.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Международные и национальные праздники

Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages) отмечается под эгидой ООН с 2017 года и призван обратить внимание общества на проблемы глухих и слабослышащих людей.

День государственного языка празднует Кыргызстан в честь принятия в 1989 году закона о языке.

День политических прав женщин и День общественных библиотек отмечается в Аргентине.

Праздник осеннего равноденствия Сюбун-но-хи в Японии приурочен памяти усопших предков.

Национальный день мороженого – праздник проводится в Бразилии.

День гастрономии – кулинарный праздник чествуется во Франции.

Национальный день Саудовской Аравии – отмечается в честь объединения частей арабского королевства в 1932 году.

День памяти жертв геноцида чтит Литва в память о начале ликвидации Вильнюсского гетто в 1943 году.

Православные праздники 23 сентября

23 сентября православная церковь чтит день мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, а также чтит память святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

В народе почитаются Петр и Павел Рябинники. Издавна рябину наделяли чудодейственными свойствами, способными избавить от многих болезней. Ее заготавливали в разном виде: ягоды, настойки, наливки, компоты, квасы. А ветками рябины украшали дом и изгоняли нечистую силу.

Обычно на Петра Павла принято было срывать рябину и вешать кисти над крышами домов. Славяне верили, что это поможет им защититься от злых сил, лишить не только себя, но и домашних животных от болезней.

Однако нельзя было срывать всю рябину с деревьев – оставляли также ягоды и для птиц. Из рябины в старину готовили очень вкусный квас.

Говорили, что именно до сегодняшнего дня рябина становится вкусной. Это и неудивительно, поскольку ночные заморозки раз и способствовали тому, чтобы рябина приобретала так называемый «засахаренный» вкус.

Приметы:

в день Петра и Павла ветки рябины вешали под крышу дома – считалось, что это на счастье;

если веткой рябины нарисовать вокруг себя круг, то это поможет от дурных снов;

если рябина уродилась богато – осень будет сырой, а зима – суровой.

веточка рябины на столе приносит в дом счастье.

Что нельзя делать:

Нельзя ссориться, ругаться и кричать;

Нельзя босиком ходить по росе;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя держать дома старые и поломанные вещи;

Нельзя отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается;

Нельзя злоупотреблять вредной пищей и поддаваться вредным привычкам.

Именинники 23 сентября

63 до н. э. — Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, первый римский император (27 до н. э.—14).

1819 — Арман Ипполит Луи Физо, французский физик, первым измеривший скорость света.

1861 — Роберт Бош, немецкий инженер, изобретатель, основатель фирмы Bosch.

1872 — Саломея Крушельницкая, украинская оперная певица, педагог.

Именины: Павел, Петр, Андрей, Климент, Антоний, Константин, Богуслав, Климент.