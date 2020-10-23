#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
День работников рекламы – профессиональный праздник всех работников рекламной сферы регулярно отмечается в середине осени. В Украине День рекламиста начал отмечаться с 1994 года.
Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day) – этот экологический праздник был установлен в 2013 году на Всемирном форуме, посвященном сохранению ирбиса.
День моля – неофициальный праздник химиков в честь числа Авогадро, которое определяет количество частиц (атомов, молекул и др.), содержащихся в одном моле вещества, и приблизительно равно 6,02⋅1023. Это число как раз приходится на сегодняшний день: 6:02 утра или 6:02 вечера 10/23.
Православные праздники 23 октября
23 октября чествовали брата и сестру – Евлампия и Евлампию. Жили они во времена правления императора Максимилиана, который был известен своей нетерпимостью к последователям христианской веры.
Евлампий и Евлампия происходили из знатного рода и могли бы прожить безбедно, но решили принять христианство. Когда они узнали о приказе Максимилиана избавить город от всех христиан, то не убежали, а сам Евлампий посмеялся в лицо стражникам императора, за что был схвачен и подвергнут большом количестве пыток.
Все муки Евлампий переносил стойко и не отказался от своей веры. Евлампия, узнав о том, как страдает Евлампий, тоже пошла на суд и объявила себя христианкой, сказав, что готова терпеть такие страдания вместе со своим братом. Язычники пытались сжечь брата и сестру в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда император распорядился отрубить голову Евлампию, после чего его сестра умерла от горя.
Знахари и колдуны 23 октября выходили «на охоту» за травой под названием рута. Она, по их мнению, имела большую магическую силу. Эту трава защищала от злых духов и темных сил. Ее развешивали по избам и сараям.
Приметы:
- Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.
- Если в течение дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.
- Листья на иве начало снизу желтеть и облетать – зима будет ранняя.
- Ветер с востока или севера – к похолоданию.
- Если влажная и холодная погода, то вскоре выпадет снег,
- Если утром сильный туман, то ближайшие несколько дней будет солнечно и тепло;
- Если очень слышно пение птиц, то бабье лето задержится;
- Если на березе почти не осталось листьев, то стоит ожидать заморозки.
Что нельзя делать:
- В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем или не садитесь сегодня за автомобиль.
- Не рекомендуется устраивать шопинг. Считается, что покупки, совершенные в эту пятницу, долго не прослужат. Правда, речь идёт больше об одежде или технике. За едой ходить не запрещается.
- Наши предки верили: если устроить торжество в эту пятницу, брак долго не продержится.
- Нельзя мести пол и смахивать рукой крошки со стола, иначе можно отогнать от себя здоровье и удачу.
Именинники: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан, Феофил.
23 октября: этот день в истории
1803 — Джон Дальтон рассчитывает атомные массы для 21-го элемента и соединения.
1814 — в Лондоне хирург Джозеф Карпью (Joseph Carpue) официально провел первую в современной истории пластическую операцию — по восстановлению формы носа.
1859 – в Киеве открыта первая воскресная школа.
1946 – первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.
23 октября: кто родился в этот день
1868 – Фредерик Уильям Ланчестер, английский инженер, один из создателей первого британского автомобиля.
1920 – Джанни Родари, итальянский детский писатель, сказочник и журналист.
1940 – Пеле, бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, “король футбола”.
1940 – Геннадий Пивняк, украинский ученый-энергетик, академик НАН Украины, профессор.
1976 – Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения, продюсер.
1986 – Эмилия Кларк, британская актриса театра, кино и телевидения.
1989 – Андрей Ярмоленко, украинский футболист.