В пятницу, 23 октября, в мире отмечают День работников рекламы, Международный день снежного барса, День моля и так далее.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

День работников рекламы – профессиональный праздник всех работников рекламной сферы регулярно отмечается в середине осени. В Украине День рекламиста начал отмечаться с 1994 года.

Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day) – этот экологический праздник был установлен в 2013 году на Всемирном форуме, посвященном сохранению ирбиса.

День моля – неофициальный праздник химиков в честь числа Авогадро, которое определяет количество частиц (атомов, молекул и др.), содержащихся в одном моле вещества, и приблизительно равно 6,02⋅1023. Это число как раз приходится на сегодняшний день: 6:02 утра или 6:02 вечера 10/23.

Православные праздники 23 октября

23 октября чествовали брата и сестру – Евлампия и Евлампию. Жили они во времена правления императора Максимилиана, который был известен своей нетерпимостью к последователям христианской веры.

Евлампий и Евлампия происходили из знатного рода и могли бы прожить безбедно, но решили принять христианство. Когда они узнали о приказе Максимилиана избавить город от всех христиан, то не убежали, а сам Евлампий посмеялся в лицо стражникам императора, за что был схвачен и подвергнут большом количестве пыток.

Все муки Евлампий переносил стойко и не отказался от своей веры. Евлампия, узнав о том, как страдает Евлампий, тоже пошла на суд и объявила себя христианкой, сказав, что готова терпеть такие страдания вместе со своим братом. Язычники пытались сжечь брата и сестру в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда император распорядился отрубить голову Евлампию, после чего его сестра умерла от горя.

Знахари и колдуны 23 октября выходили «на охоту» за травой под названием рута. Она, по их мнению, имела большую магическую силу. Эту трава защищала от злых духов и темных сил. Ее развешивали по избам и сараям.

Приметы:

Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.

Если в течение дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.

Листья на иве начало снизу желтеть и облетать – зима будет ранняя.

Ветер с востока или севера – к похолоданию.

Если влажная и холодная погода, то вскоре выпадет снег,

Если утром сильный туман, то ближайшие несколько дней будет солнечно и тепло;

Если очень слышно пение птиц, то бабье лето задержится;

Если на березе почти не осталось листьев, то стоит ожидать заморозки.

Что нельзя делать:

В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем или не садитесь сегодня за автомобиль.

Не рекомендуется устраивать шопинг. Считается, что покупки, совершенные в эту пятницу, долго не прослужат. Правда, речь идёт больше об одежде или технике. За едой ходить не запрещается.

Наши предки верили: если устроить торжество в эту пятницу, брак долго не продержится.

Нельзя мести пол и смахивать рукой крошки со стола, иначе можно отогнать от себя здоровье и удачу.

Именинники: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей, Вассиан, Феофил.

23 октября: этот день в истории

1803 — Джон Дальтон рассчитывает атомные массы для 21-го элемента и соединения.

1814 — в Лондоне хирург Джозеф Карпью (Joseph Carpue) официально провел первую в современной истории пластическую операцию — по восстановлению формы носа.

1859 – в Киеве открыта первая воскресная школа.

1946 – первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

23 октября: кто родился в этот день

1868 – Фредерик Уильям Ланчестер, английский инженер, один из создателей первого британского автомобиля.

1920 – Джанни Родари, итальянский детский писатель, сказочник и журналист.

1940 – Пеле, бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, “король футбола”.

1940 – Геннадий Пивняк, украинский ученый-энергетик, академик НАН Украины, профессор.

1976 – Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения, продюсер.

1986 – Эмилия Кларк, британская актриса театра, кино и телевидения.

1989 – Андрей Ярмоленко, украинский футболист.