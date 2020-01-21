UBA 2020 – это первая масштабная международная конференция в Украине, посвященная бизнес-анализа. Украинские и зарубежные докладчики (Ronald G. Ross, Torsten J. Koerting, Jared Gorai, Stefan Bossuwé, Sasha Reminnyi, Roel Wieringa, Pavlo Kuznyetsov, Denys Gobov, Nati Nazar, Victoria Cupet, Vyacheslav Pankratov, Michael Rutledge, Bart Hoitink) поделятся практическими кейсами и инсайтами.

Событие в цифрах:

3 дня

30 + топовых спикеров

500+ участников

10 воркшопов

5 потоков

Первый день Workshop Day конференции UBA Conference 2020 начнется с мастер-классов от ведущих экспертов бизнес-анализа. Запланировано 10 воркшопов с максимальным количеством участников – 40. В конце дня владельцев бизнес-билетов ждет пивной тур. Участники смогут познакомиться с бокалом пива и под шум хорошей музыки пообщаться. Это хороший момент найти новых друзей, а возможно партнеров.

Для спикеров и участников премиум-билетов организуем пре-пати. Вечеринка поможет в неформальной обстановке познакомиться и пообщаться с единомышленниками.

Второй день Talks day – 5 параллельных потоков о:

Analysis & Design – о новых вызовах и контекст проектов: анализ не атомарных процессов, Enterprise architecture. Поговорим о том, как понимать agility природу современного бизнеса, а также о различных инструментах и ​​техники для каждого из возможных контекстов проекта.

Tomorrow’s Professional – о секретах успешного лидерства и эффективного управления. Поговорим об истинном назначении лидера, задача лидера, управленческие и межличностные навыки для дальнейшего роста.

Product Management – об определении рыночных проблем и методы их решения.

Expert Techniques – об анализе существующих техник, связанных практик и их практических результатов.

Ask Me Anything – вы можете задать любой вопрос спикеру и получить те ответы, которые точно нет в интернете и в одной профильной книжке.

Таким образом участники могут общаться, знакомиться и обмениваться опытом со специалистами в сфере бизнес-анализа. Для этого созданы Business lounge zone – место, где можно получить индивидуальную консультацию от экспертов и специальных гостей конференции UBA Conference 2020. Каждый спикер после своего доклада сразу идет в зону business lounge. Он будет иметь 30 мин, чтобы ответить на все вопросы.

После этого участников ждет официальная вечеринка с музыкой, драйвом, танцами, напитками и вкусными закусками.

Третий день Study Tour. Концепция всего дня базируется на том, что каждый участник может попасть за кулисы 3-х международных IT-компаний. Живой разговор с лидерами поможет найти ответы на многие вопросы и перенять практический опыт. Вы поговорите об истории успеха, учредителей, начало карьеры, боли, неудачи и сотни других моментов, которые вам захочется обсудить. Основная цель заключается в том, чтобы каждый участник получил ценную информацию, которая в будущем поможет закрыть десяток успешных и прибыльных проектов.

Регистрация

UBA Conference 2020 – открывает возможности нетворкинга в интернациональной среде: новые знакомства, обмен опытом, общение с экспертами отрасли.

Официальный сайт конференции: ukraineba.org

24-26 апреля 2020 года в Киеве по ул. В. Гетьмана 6 в Mercure Congress Centre.

Стоимость: 105-200 евро