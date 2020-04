#Буквы собрали интересные факты о некоторых из них.

24 апреля – День солидарности молодежи

Этот праздник отмечают с 1957 года. В то время Всемирная федерация демократической молодежи решила привлечь внимание к себе и к проблемам, с которыми сталкиваются молодые люди.

В этот день различные организации обращают внимание на проблемы молодежи. По замыслу инициаторов праздника, в этот день принято напоминать о важности образования, решения проблем, культурного воспитания молодежи.

Международный день дипломатии во имя мира

Этот день (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace) был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2018 года.

В этот день принято популяризировать любые инициативы на благо мира и мирные способы урегулирования конфликтов разного уровня и характера, начиная от политического, идеологического и экономического противостояния, и заканчивая противостоянием религиозного или этнонационального характера.

Всемирный день защиты лабораторных животных

Этот праздник (World Day for Laboratory Animals) учрежден Национальным анививисекционным обществом (NAVS) в 1979 году и поддержан ООН.

Дату праздника выбрали в честь бывшего президента NAVS Хью Касвелл Трименхир Даудинга, первого барона Даудинга, родившегося в этот день.

В середине ХХ века во многих странах развернулось общественное движение под лозунгом “Красота без жестокости”, в результате чего значительное число косметических предприятий перешло на растительное сырье (то есть без животных компонентов) и альтернативное тестирование (без использования животных). Такую продукцию помечают фирменным знаком: кролик в круге и надпись — “Not tested for animals” (“Не испытано на животных”), или знаком “V” (веган).

В этот день защитники животных проводят демонстрации и протестные акции активистов, выступающих против использования животных в лабораторных исследованиях.

В других странах в этот день отмечают Национальный день посадки деревьев в США, День памяти сотрудников МЧС России, Национальный день местного самоуправления в Индии.

Именинники 24 апреля

В этот день поздравления с днем ангела принимают Григорий, Фидель, Антип, Иван, Яков.

В этот день родились такие знаменитости и исторические личности:

1706 – Джованни Мартини, итальянский композитор, учитель Баха, Моцарта, Глюка.

1743 – Эдмунд Картрайт, английский изобретатель механического ткацкого станка.

1791 – Николай Александрович Бестужев, декабрист, историк русского флота, художник.

1845 – Карл Фридрих Георг Шпителер, швейцарский писатель, романист, эссеист, лауреат Нобелевской премии 1919 года.

1942 – Барбара Стрейзанд, американская певица и актриса.

1952 – Жан-Поль Готье, французский модельер.

1968 – Эйдан Гиллен, ирландский актер.

Церковные праздники

В этот день православные вспоминают о Светлой седмице, праздновании иконы Божией Матери “Живоносный Источник”. На иконе изображена Пресвятая Богородица с Богомладенцем над громадной каменной чашей, стоящей в водоеме. У водоема, наполненного животворной водой, изображены страждущие телесными недугами, страстями и душевными немощами. Все они пьют эту живительную воду и получают исцеления.

Согласно легенде, много веков назад, в Константинополе, около родника, заросшего кустарником, некий воин Лев Маркелл, будущий император, встретил слепца, путника, сбившегося с дороги. Тогда Лев помог ему выйти на тропинку и устроиться в тени для отдыха, а сам отправился на поиски воды.

После этого Лев услышал голос, который указал ему, где находится вода. Напившись, слепой прозрел.

Позже, на этом месте был воздвигнут храм в честь Богородицы.

Приметы 24 апреля

В этот день в мире почитают память святого Антипа, которого считают покровителем и целителем.

Считалось, что если у человека болел зуб, то к нему можно просто приложить к больному месту серебряную монетку, а потом вынуть ее и проделать отверстие, подвесив потом к иконе святого Антипия. После этого зубы должны перестать болеть раз и навсегда.

Также в этот день гадали на погоду и урожай. Работы по посеву и посадке не проводили, поскольку считали это время неблагоприятным для такой деятельности. Семена и рассада могут погибнуть.

Утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено.

Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе – ожидай сильного ливня.

Дождь на Антипа – грибного лета жди.

Зацвела верба – ожидай потепления.

Холодное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых.

Вода разливается во второй раз больше, чем прежде – примета к тому, что уродится поздний посев.

24 апреля: этот день в истории

1184 до н.э. – по преданию, в этот день греческие воины смогли пробраться в Трою при помощи троянского коня.

1605 – московский престол занял 16-летний Федор Борисович, сын Бориса Годунова.

1671 – в Кагальнике схвачен глава казачьего бунта Степан Разин.

1833 – в США запатентована газированная вода.

1884 – Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

1900 – издана основная книга Зигмунда Фрейда “Толкование снов”.

1918 – на тайном совещании с командованием немецкой армии генерал Павел Скоропадский договорился о поддержке немцами свержения Центральной Рады.

1919 – большевики на один день захватили Киев.

1940 – Генрих Гиммлер подписал приказ о создании концентрационного лагеря в Освенциме.

1953 – английская королева Елизавета II предоставила рыцарский титул Уинстону Черчиллю.

1957 – на Государственном совещании КНР Мао Цзедун заявил: “Не надо читать много книг”.

1967 – в Греции хунта “черных полковников” запретила ношение мини-юбок.

1987 – в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.

2004 – Виталий Кличко в бою с Кори Сандерсом завоевал титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC.