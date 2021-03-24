Сегодня в мире отмечают Всемирный день борьбы против туберкулеза и Международный день права на установление истины по грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Про це розповідають #Буквы.

В Украине 24 марта отмечают День фтизиатра.

Этот день в истории:

1155 – Юрий Долгорукий захватил Киев и поступил на престол.

1603 – со смертью английской королевы Елизаветы троны Королевства Англия и Королевства Шотландия объединены.

1882 – Роберт Кох объявляет об открытии возбудителя туберкулеза.

1898 – в Америке продали первый автомобиль – модель “Винтон” обошлась покупателю в одну тысячу долларов.

1918 – Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным.

1932 – в Таиланде без кровопролития результате переворота устанавливается конституционная монархия.

1972 – премьера фильма “Крестный отец”, ставший одним из лучших шедевров мирового кинематографа.

1976 – военный переворот в Аргентине; в течение следующих 6 лет от государственного террора погибло около 30 000 человек.

1980 – в Сальвадоре убит архиепископа Оскара Ромеро, что стало поводом к десятилетней гражданской войны.

1989 – во Львове состоялся первый политическая стачка в Украине.

1989 – в Тернополе создана первая краевую организацию Народного Руха Украины.

1999 – в результате пожара в туннеле под Монбланом (Mont-Blanc) погибает 39 человек.

2001 – Владимир Кличко выиграл техническим нокаутом бой против Деррика Джефферсона (Derrick Jefferson) в Мюнхене.

Какой сегодня православный праздник

Сегодня верующие чествуют архиепископа Евфимия II, жившего в 15 веке. Его отец был священником – они с женой долгое время не могли иметь детей.

Супруги в молитвах пообещало посвятить своего ребенка Богу. В 15 лет будущий архиепископ принял монашеский постриг.

Приметы погоды

Если с этого дня холода идут на убыль, то лето будет теплое.

Если ночью был иней, то днем ​​снегопада не будет.

Пушистый иней предвещает хорошую погоду.

Журавли летят быстро, низко и молча – к ненастью.

Вороны стаями на земле сидят – к холодам, посередине дерева – к пасмурной погоды, на верхушках деревьев – к теплу.

24 марта День ангела отмечают: Екатерина, Макартан, Симон, Василий, Евфимий, Епимах, Патрикий, Пионий, Софроний.