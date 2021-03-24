Про це розповідають #Буквы.
В Украине 24 марта отмечают День фтизиатра.
Этот день в истории:
1155 – Юрий Долгорукий захватил Киев и поступил на престол.
1603 – со смертью английской королевы Елизаветы троны Королевства Англия и Королевства Шотландия объединены.
1882 – Роберт Кох объявляет об открытии возбудителя туберкулеза.
1898 – в Америке продали первый автомобиль – модель “Винтон” обошлась покупателю в одну тысячу долларов.
1918 – Украинская Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным.
1932 – в Таиланде без кровопролития результате переворота устанавливается конституционная монархия.
1972 – премьера фильма “Крестный отец”, ставший одним из лучших шедевров мирового кинематографа.
1976 – военный переворот в Аргентине; в течение следующих 6 лет от государственного террора погибло около 30 000 человек.
1980 – в Сальвадоре убит архиепископа Оскара Ромеро, что стало поводом к десятилетней гражданской войны.
1989 – во Львове состоялся первый политическая стачка в Украине.
1989 – в Тернополе создана первая краевую организацию Народного Руха Украины.
1999 – в результате пожара в туннеле под Монбланом (Mont-Blanc) погибает 39 человек.
2001 – Владимир Кличко выиграл техническим нокаутом бой против Деррика Джефферсона (Derrick Jefferson) в Мюнхене.
Какой сегодня православный праздник
Сегодня верующие чествуют архиепископа Евфимия II, жившего в 15 веке. Его отец был священником – они с женой долгое время не могли иметь детей.
Супруги в молитвах пообещало посвятить своего ребенка Богу. В 15 лет будущий архиепископ принял монашеский постриг.
Приметы погоды
Если с этого дня холода идут на убыль, то лето будет теплое.
Если ночью был иней, то днем снегопада не будет.
Пушистый иней предвещает хорошую погоду.
Журавли летят быстро, низко и молча – к ненастью.
Вороны стаями на земле сидят – к холодам, посередине дерева – к пасмурной погоды, на верхушках деревьев – к теплу.
24 марта День ангела отмечают: Екатерина, Макартан, Симон, Василий, Евфимий, Епимах, Патрикий, Пионий, Софроний.