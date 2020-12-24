24 декабря в мире отмечаются Сочельник по григорианскому календарю, День путешествий по витринам.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День работников архивных учреждений, в Мексике, Испании – хорошая ночь, в Италии – праздник семи рыб, в ПМР – День Конституции, в Финляндии – День декларации о Рождественский мир, в Микронезии – День Конституции.

Этот день в истории:

1624 – Гетман Михаил Дорошенко заключает межгосударственный договор о взаимопомощи между Войском Запорожским и Крымским ханством.

1760 – Российская императрица Елизавета подписала указ о праве помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь.

1851 – Во время пожара в библиотеке Конгресса США сгорели 35 000 книг и множество уникальных документов.

1903 – В Великобритании издан первый регистрационный номер для авто – табличку с номером A1 получил герцог Рассел, брат философа Бертрана Рассела.

1908 – В Париже открылось первое международное авиашоу.

1914 – Немецкий самолет сбросил бомбу на английский город Дувр, осуществив первый в истории авиабомбардировки.

1958 – В СССР вводят обязательную 8-летнее образование.

1979 – СССР начал оккупацию Афганистана.

1982 – Опытный образец самого серийного грузового самолета в мире Ан-124 “Руслан” совершил первый полет.

1991 – Организация Объединенных Наций признала Россию правопреемницей СССР, Российская Федерация заняла место СССР в ООН и Совете Безопасности.

1991 – Республика Беларусь признала государственную независимость и установила дипломатические отношения с Украиной. Независимость Украины признали Афганистан, Ливия, Монголия, Норвегия.

2004 – Запущен на орбиту украинский спутник “Сич-1М” (спутник дистанционного зондирования Земли; 2-й в серии спутников “Сич”).

Какой сегодня церковный праздник:

Святой вечер накануне Рождества Христова, которое празднуют христиане западного обряда.

Так называемый Второй Сочельник отмечают накануне праздника Богоявления, 5 января. У христиан, которые пользуются юлианским календарем, эта дата соответствует 18 января.

Народные приметы 24 декабря:

Солнце с бликами по бокам – будут морозы.

Солнечные лучи идут вверх – к похолоданию.

Синие облака на небе – к теплым дождей.

Если 24 декабря тепло, а ночью заморозки, погода в апреле будет погожим.

Если на земле лежит снег – лето будет холодное.

Ясное и звездное небо – к утренним заморозкам.

Что нельзя делать 24 декабря:

Посиделки не проводились вплоть до 6 января. Верующие строго придерживались Рождественского поста.

Также в этот день нельзя сквернословить.

Еще не стоит встречаться с людьми, которые вам неприятны.

Женщинам этого дня запрещено трудно работать, шить, вязать и стирать белье.

Девушкам нельзя расчесывать волосы и мыть голову.

Нельзя веселиться и петь песни.

Именины у Емельяна, Николая, Иоанна Луки, Леонтия, Терентия и Петра.