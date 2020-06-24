В среду, 24 июня, в мире отмечают Международный день феи. А наши предки верили, что в этот день не стоит рвать траву, так как по полям и лугам носится "неведомая сила".

#Буквы собрали интересные факты о сегодняшнем дне.

В Азербайджане 24 июня празднуют День работников машиностроительной промышленности, В Латвии и Эстонии сегодня Янов день. В Литве – Купала, а в Перу, Боливии и Эквадоре – День индейцев. Также отметим, что в Шотландии 24 июня День независимости, а в Эквадоре – Сан-Хуана Баутиста.

В провинции Квебек (Канада) 24 июня национальный праздник. Аналогичное торжество в республике Чувашия (Россия).

Международный день феи (International Fairy Day)

Исторически неизвестно – когда именно впервые отпраздновали Международный день феи. Несмотря на это, праздник сразу полюбился всем поклонникам таинственного и сказочного. На сегодняшний день его активно отмечают в Великобритании, Ирландии, Германии и Франции. В этот день принято проводить тематические фестивали, костюмированные вечеринки и представления.

Православные праздники 24 июня

24 июня Православная церковь чтит память святого Варнавы. При рождении его назвали Иосией, а прозвище Варнава (“сын утешения”) ему дали апостолы за щедрые пожертвования в пользу церкви.

В народе говорят: “На Варнаву не рви травы”. Считается, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.

Приметы на Варнавы: что нельзя делать

Закрылись на ночь цветки очитка (заячьей капусты) – на следующий день будет хорошая погода.

Обильно зацвела акация – к урожайному году.

Если утром не раскрылись белые цветочки звездчатки, то в обед пойдет дождь.

Поздно цветет рябина – будет долгая грибная осень.

Если шиповник не раскрыл бутончики, то быть дождю.

Что нельзя делать:

Рвать и полоть траву.

Есть овощи и фрукты, сорванные в саду или в огороде в этот день: урожай лучше собирать накануне или днем позже.

Любая работа на Варнавы должна быть сделана хорошо, с полной отдачей физических и моральных сил.

Делать что-то вполсилы 24 июня нельзя, иначе святой разозлится, и удача отвернется.

Не стоит сегодня ссориться и ревновать. Если день пройдет в любви и согласии, то в семье будет достаток.

24 июня: этот день в истории

1497 — Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).

1717 — в день Святого Иоанна представители английских масонских лож собрались в пивной “Гусь и вертел” и учредили Великую ложу Англии — объединение всех имевшихся лож. Масонство оформилось как организованное движение.

1793 — французский Конвент принял первую демократическую конституцию (которая так и не была приведена в действие). Франция провозглашена республикой.

1894 — на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, приняты решения об образовании МОК и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.

1901 — в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.

1916 — впервые сумма контракта звезды Голливуда составила семизначное число. “Возлюбленная Америки” Мэри Пикфорд подписала контракт со студией Paramount Pictures на сумму 1 040 000 долларов.

1930 — первое использование радара для обнаружения самолетов (Анакостия, округ Колумбия).

1931 — в “Правде” напечатана статья Максима Горького “Об антисемитах”.

1934 — столица Украины перенесена из Харькова в Киев.

1935 — в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога.

2010 — Новым лидером правящей в Австралии Лейбористской партии и премьер-министром страны, впервые стала женщина — Джулия Гиллард.

Именинники 24 июня

1695 — Мартин ван Майтенс, австрийский художник-портретист эпохи барокко.

1771 — Элетер Дюпон, французский промышленник, основатель и первый президент компании DuPont.

1795 — Эрнст Вебер, немецкий психофизиолог и анатом.

1900 — Михаил Запашный, советский артист, основатель цирковой династии Запашных.

1905 — Джорджия Хейл, американская актриса немого кино.

1909 — Уильям Пенни, английский физик, руководитель британской программы по созданию атомной бомбы.

1932 – Дэвид Мактаггарт, канадский активист, основатель всемирного экологического движения Greenpeace.

1935 — Роберт Дауни-старший, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер.

1944 — Джефф Бек, британский гитарист-виртуоз, композитор, 7-кратный лауреат премии “Грэмми”.

1961 – Иэн Глен, шотландский актер (“Обитель зла”, “Игра престолов” и др.).

1987 — Лионель Месси, аргентинский футболист.

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Варнава, Варфоломей, Ефрем, Данута, Иоанн.