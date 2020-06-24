#Буквы собрали интересные факты о сегодняшнем дне.
В Азербайджане 24 июня празднуют День работников машиностроительной промышленности, В Латвии и Эстонии сегодня Янов день. В Литве – Купала, а в Перу, Боливии и Эквадоре – День индейцев. Также отметим, что в Шотландии 24 июня День независимости, а в Эквадоре – Сан-Хуана Баутиста.
В провинции Квебек (Канада) 24 июня национальный праздник. Аналогичное торжество в республике Чувашия (Россия).
Международный день феи (International Fairy Day)
Исторически неизвестно – когда именно впервые отпраздновали Международный день феи. Несмотря на это, праздник сразу полюбился всем поклонникам таинственного и сказочного. На сегодняшний день его активно отмечают в Великобритании, Ирландии, Германии и Франции. В этот день принято проводить тематические фестивали, костюмированные вечеринки и представления.
Православные праздники 24 июня
24 июня Православная церковь чтит память святого Варнавы. При рождении его назвали Иосией, а прозвище Варнава (“сын утешения”) ему дали апостолы за щедрые пожертвования в пользу церкви.
В народе говорят: “На Варнаву не рви травы”. Считается, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.
Приметы на Варнавы: что нельзя делать
- Закрылись на ночь цветки очитка (заячьей капусты) – на следующий день будет хорошая погода.
- Обильно зацвела акация – к урожайному году.
- Если утром не раскрылись белые цветочки звездчатки, то в обед пойдет дождь.
- Поздно цветет рябина – будет долгая грибная осень.
- Если шиповник не раскрыл бутончики, то быть дождю.
Что нельзя делать:
Рвать и полоть траву.
- Есть овощи и фрукты, сорванные в саду или в огороде в этот день: урожай лучше собирать накануне или днем позже.
- Любая работа на Варнавы должна быть сделана хорошо, с полной отдачей физических и моральных сил.
- Делать что-то вполсилы 24 июня нельзя, иначе святой разозлится, и удача отвернется.
- Не стоит сегодня ссориться и ревновать. Если день пройдет в любви и согласии, то в семье будет достаток.
24 июня: этот день в истории
1497 — Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).
1717 — в день Святого Иоанна представители английских масонских лож собрались в пивной “Гусь и вертел” и учредили Великую ложу Англии — объединение всех имевшихся лож. Масонство оформилось как организованное движение.
1793 — французский Конвент принял первую демократическую конституцию (которая так и не была приведена в действие). Франция провозглашена республикой.
1894 — на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, приняты решения об образовании МОК и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.
1901 — в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.
1916 — впервые сумма контракта звезды Голливуда составила семизначное число. “Возлюбленная Америки” Мэри Пикфорд подписала контракт со студией Paramount Pictures на сумму 1 040 000 долларов.
1930 — первое использование радара для обнаружения самолетов (Анакостия, округ Колумбия).
1931 — в “Правде” напечатана статья Максима Горького “Об антисемитах”.
1934 — столица Украины перенесена из Харькова в Киев.
1935 — в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога.
2010 — Новым лидером правящей в Австралии Лейбористской партии и премьер-министром страны, впервые стала женщина — Джулия Гиллард.
Именинники 24 июня
1695 — Мартин ван Майтенс, австрийский художник-портретист эпохи барокко.
1771 — Элетер Дюпон, французский промышленник, основатель и первый президент компании DuPont.
1795 — Эрнст Вебер, немецкий психофизиолог и анатом.
1900 — Михаил Запашный, советский артист, основатель цирковой династии Запашных.
1905 — Джорджия Хейл, американская актриса немого кино.
1909 — Уильям Пенни, английский физик, руководитель британской программы по созданию атомной бомбы.
1932 – Дэвид Мактаггарт, канадский активист, основатель всемирного экологического движения Greenpeace.
1935 — Роберт Дауни-старший, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер.
1944 — Джефф Бек, британский гитарист-виртуоз, композитор, 7-кратный лауреат премии “Грэмми”.
1961 – Иэн Глен, шотландский актер (“Обитель зла”, “Игра престолов” и др.).
1987 — Лионель Месси, аргентинский футболист.
Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Варнава, Варфоломей, Ефрем, Данута, Иоанн.