24 ноября мир отмечает День моржа, День эволюции, Международный день вина "Каберне".

Об этом рассказывают #Буквы.

В Турции – День учителя, в Самоа – Женский день, в Таджикистане – День флага, в США – День завоевания друзей и влияния на людей, День вашего уникального таланта, День сардин, День коричневых локонов, в Конго – День революции, в Заире – день переворота, в Индии – день мученичества гуру Тегх Бахадура.

Этот день в истории:

1638 – Казацкая рада в урочище Маслов Став утвердила “Ординацию Войска Запорожского реестрового” – устав запорожских казаков.

1642 – голландец Абель Тасман открыл остров у берегов Австралии, названный его именем.

1859 – Чарльз Дарвин опубликовал свой знаменитый труд «Происхождение видов».

1874 – американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку.

1994 – в Украине заработала миссия ОБСЕ.

2004 – Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала официальные результаты выборов Президента Украины. Победителем было признано Виктора Януковича. Протокол подписали 11 членов комиссии, один из которых, Александр Чупахин, подписал его с пометкой, что этот документ “не соответствует волеизъявлению украинского народа”. Не подписали протокол трое членов ЦИК – Андрей Магера, Руслан Князевич и Ярослав Давыдович.

Какой сегодня церковный праздник:

24 ноября христиане чествуют преподобного Феодора Студита – это византийский монах и аскет жил в VIII-IX веках и прославился просветительской деятельностью и литературным трудам, в частности был автором двух катехизис и уставов, регулирующих жизнь монахов. В народе праздник получил названия Федор Студит, поминальнике и санницы и было приурочено к встрече зимы и сопровождался специальными обрядами, имело свои запреты.

Приметы:

Теплая погода на Студита – зима также теплой будет, и наоборот.

Солнце 24 ноября светит на Федора – к похолоданию.

Идет дождь 24 ноября – тепло продержится до Введение.

Звезды на небе – будет много грибов и ягод в следующем году.

Гуси вышли на лед – будет оттепель на Рождество.

Именины у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Федора и Евгения.