24 февраля в мире отмечают День полосок и пятнышек, Всемирный день бармена День рождения лотереи.

Об этом рассказывают #Буквы.

На Кубе – День начала борьбы за независимость, Международный фестиваль кубинских сигар, в Эстонии – День независимости, в США – День торговых карточек, День “Нанесите себе неудобств”, День кукурузного коржа, День “Твин-Пикс”, в Таиланде – День национального артиста, в Канаде – День борьбы с хулиганством, в Румынии, Молдове – Драгобети, в Мексике – День флага, в Индии – День таможенного и акцизного управления.

Этот день в истории:

1656 – первосвященники Русской православной церкви повелели креститься тремя пальцами, проклял “двуперстное крещение”.

1881 – началось строительство Панамского канала.

1887 – Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые были объединены телефонной связью.

1918 – провозглашение независимости Эстонии.

1919 – правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии.

1938 – появилась в продаже зубная щетка со щетиной из нейлона.

1955 – в Багдаде подписан договор (Багдадский пакт) между Ираком и Турцией, к которому впоследствии присоединились Великобритания, Иран и Пакистан.

2008 – Фидель Кастро официально подал в отставку с поста главы правительства Кубы.

2011 – киевское “Динамо” у себя дома, на стадионе “Динамо” имени Валерия Лобановского, победило “Бешикташ” со счетом 4: 0, тем самым пройдя в 1/8 финала Лига Европы.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 24 февраля чтит память священномученика, епископа Власия Севастийского (Велеса), которого в народе считают покровителем домашнего скота.

Приметы погоды:

много длинных сосулек – весна будет поздней;

оттепель – морозов больше не будет;

много снега – скоро наступит весна и в мае будет много зелени.

Именины у Захара, Всеволода, Гавриила, Дмитрия и Георгия.