Сьогодні у світі відзначають Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння, Європейський день парків, Всесвітній день шизофренії, Всесвітній день відеоігор, Міжнародний день тіари.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1093 — на річці Стугні половці розбили військо київського князя Святополка Ізяславича, чим змусили його одружитися з дочкою хана Тугоркана.

1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая спалили Москву.

1844 — з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе.

1936 — Створений ФК “Шахтар”.

1940 — на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки.

1956 — в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи.

1964 — на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву під час футбольного матчу Перу-Аргентина загинуло 300 людей.

1980 — Команда Національної хокейної ліги “Нью-Йорк Айлендерс” перемогла “Філадельфію Флайєрс” і здобула свій перший з чотирьох Кубків Стенлі.

1993 — Еритрея здобула незалежність від Ефіопії.

1999 — унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей.

2003 — Україна дебютувала на 48-му конкурсі “Євробачення”, що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею “Аста ла віста” посів 14-те місце.

2018 — відкрито Новий Бескидський тунель.

Яке церковне свято:

24 травня церква вшановує пам’ять священномученика Мокія. Свято ще називають Мокрим – цього дня, як правило, йде дощ. Ще 24 травня – День слов’янської писемності та культури: вшановується пам’ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Прикмети погоди:

Якщо сьогодні дощить, то і літо мокре буде.

Якщо туманно і схід багряний – до грозового літа.

Туман на Мокія – до дощового літа.

Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощі.

Сьогодні іменини відзначають Олександр, Йосип, Кирило, Михайло, Костянтин, Ростислав.