Состояние свободы слова в Украине в 2019 году ухудшилось. В прошлом году Институт массовой информации зафиксировал 243 случая соответствующих нарушений.

Об этом сообщила пресс-служба ИМИ.

В частности, из 243 случаев нарушений свободы слова 172 касались физической агрессии против журналистов.

Отмечается, что впервые за последние три года в Украине произошло убийство журналиста. 20 июня 2019 года в больнице скончался черкасский журналист Вадим Комаров, который так и не вышел из медикаментозной комы после нападения.

Основными категориями нарушений свободы слова в Украине в 2019 году:

• препятствование законной журналистской деятельности – 99 случаев (в 2018 – 96);

• угрозы – 37 случаев (в 2018 – 33);

• избиение – 23 случая (в 2018 – 31);

• непредоставление доступа к информации – 21 случай (в 2018 – 19);

• кибератаки и юридическое давление – по 18 случаев (в 2018 – 15 кибератак, случаев юрдавления – 13).

Кроме того, по сравнению с 2018-м в прошлом году в Украине увеличилось количество случаев цензуры – шесть (два за аналогичный период 2018 года). По данным мониторинга ИМИ, это произошло из-за усиления цензуры медиасобственников. В частности, с телеканала ZIK уволились сотни журналистов в знак протеста против цензуры, о чем они сделали отдельное заявление.

В то же время, среди регионов Украины по количеству нарушений лидирует Киев с областью (89 случаев). Второе место по количеству нарушений заняла Одесская область (19 случаев), третье место – Волынь (15), четвертое – Днепропетровская область с 14 случаями, пятое место (по 13 случаев соответственно) разделили Николаевская и Полтавская области.