В одном месте мы соберем ТОП спикеров из Днепра, Харькова, Киева, Одессы и Запорожья в сфере Интернет-маркетинга, SEO-оптимизации, контекстной рекламы и социальных сетей.

Спикеры конференции DMC 3.0:

  • Павлов Максим, Onpage, Школа Интернет Маркетинга;
  • Андрей Длигач, Advanter Group;
  • Юрий Гладкий, Grape;
  • Стас Стояцкий, NGN.agency;
  • Евгений Мокин, Median ads;
  • Владимир Курий, TripMyDream;
  • Александр Рысь, SendPulse;
  • Наталья Устименко, eSputnik;
  • Екатерина Потапова, Школа Интернет Маркетинга;
  • Артем Рудой, Cool Heads.

Стоимость билетов от 700 грн, регистрация на сайте: https://conf.marketing.dp.ua/

В стоимость билета входят: кофе-брейки, видеозаписи докладов.

Программа конференции состоит из трех тематических блоков:

  • Маркетинг
  • Стратегия
  • Реклама

После каждого блока будут перерывы для нетворкинга и общения, после завершения конференции – афтепати в одном из ближайших баров.

Место проведения конференции:

ЦЕХАБ (Цитрус), Днепр, ул Яворницкого, 58.

Сайт конференции: https://conf.marketing.dp.ua/

Организатор конференции – Школа Интернет Маркетинга: https://marketingonline.com.ua/