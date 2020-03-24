В одном месте мы соберем ТОП спикеров из Днепра, Харькова, Киева, Одессы и Запорожья в сфере Интернет-маркетинга, SEO-оптимизации, контекстной рекламы и социальных сетей.
Спикеры конференции DMC 3.0:
- Павлов Максим, Onpage, Школа Интернет Маркетинга;
- Андрей Длигач, Advanter Group;
- Юрий Гладкий, Grape;
- Стас Стояцкий, NGN.agency;
- Евгений Мокин, Median ads;
- Владимир Курий, TripMyDream;
- Александр Рысь, SendPulse;
- Наталья Устименко, eSputnik;
- Екатерина Потапова, Школа Интернет Маркетинга;
- Артем Рудой, Cool Heads.
Стоимость билетов от 700 грн, регистрация на сайте: https://conf.marketing.dp.ua/
В стоимость билета входят: кофе-брейки, видеозаписи докладов.
Программа конференции состоит из трех тематических блоков:
- Маркетинг
- Стратегия
- Реклама
После каждого блока будут перерывы для нетворкинга и общения, после завершения конференции – афтепати в одном из ближайших баров.
Место проведения конференции:
ЦЕХАБ (Цитрус), Днепр, ул Яворницкого, 58.
Сайт конференции: https://conf.marketing.dp.ua/
Организатор конференции – Школа Интернет Маркетинга: https://marketingonline.com.ua/