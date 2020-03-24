25 апреля 2020 года пройдет 4-я конференция по интернет-маркетингу - Dnipro Marketing Conference - DMC 2020

В одном месте мы соберем ТОП спикеров из Днепра, Харькова, Киева, Одессы и Запорожья в сфере Интернет-маркетинга, SEO-оптимизации, контекстной рекламы и социальных сетей.

Спикеры конференции DMC 3.0:

Павлов Максим, Onpage, Школа Интернет Маркетинга;

Андрей Длигач, Advanter Group;

Юрий Гладкий, Grape;

Стас Стояцкий, NGN.agency;

Евгений Мокин, Median ads;

Владимир Курий, TripMyDream;

Александр Рысь, SendPulse;

Наталья Устименко, eSputnik;

Екатерина Потапова, Школа Интернет Маркетинга;

Артем Рудой, Cool Heads.

Стоимость билетов от 700 грн, регистрация на сайте: https://conf.marketing.dp.ua/

В стоимость билета входят: кофе-брейки, видеозаписи докладов.

Программа конференции состоит из трех тематических блоков:

Маркетинг

Стратегия

Реклама

После каждого блока будут перерывы для нетворкинга и общения, после завершения конференции – афтепати в одном из ближайших баров.

Место проведения конференции:

ЦЕХАБ (Цитрус), Днепр, ул Яворницкого, 58.

Сайт конференции: https://conf.marketing.dp.ua/

Организатор конференции – Школа Интернет Маркетинга: https://marketingonline.com.ua/