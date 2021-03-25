Сегодня, 25 марта, в мире отмечают Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с работниками, содержащихся под стражей или пропали без вести, День талантов в Европейском союзе, Международный день прокрастинации, Международный День нерожденных детей, Международный День вафли.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине сегодня отмечают День Службы безопасности Украины.

Этот день в истории:

1668 – состоялись первые в Америке лошадиные бега.

1807 – британский парламент 283 голосами против 16 принял Акт о запрете работорговли (англ. Abolition of the Slave Trade Act). С этого дня торговля людьми в виде купли-продажи, перевода или бартера, считалась незаконной.

1857 – впервые сфотографировано солнечное затмение.

1857 – в Брисбене (Австралия) во второй раз подряд (после 5 апреля 1856) наблюдали солнечное затмение.

1857 – Леон Скотт запатентовал фонавтограф, первый прибор для записи звуковых колебаний.

1916 – женщинам в США разрешено присутствовать на поединках боксеров.

1917 – вышло постановление Временного правительства об отмене смертной казни.

1983 – На телепрограмме ( “Motown 25: Yesterday, Today, Forever”), Майкл Джексон продемонстрировал элемент танца под названием “Лунная походка”.

1988 – австралиец Невилл Паттен построил самый маленький в мире велосипед – его колеса были диаметром менее 2-х см.

1992 – Верховная Рада Украины приняла Закон “О Службе безопасности Украины”, которым были определены основные задачи для украинской спецслужбы.

1993 – создано центральное бюро Интерпола Украины.

2011 – Папа Римский подтвердил выбор нового предстоятеля УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Шевчук Святослав.

Какой сегодня церковный праздник:

Сегодня чествуют память Лидский иконы Божией Матери.

Приметы погоды:

Если снег тает, то лето будет жарким и долгим.

Если сегодня туманная погода, то будет хороший урожай.

Идет дождь – вскоре придет потепление.

Если на деревьях задержался иней, то первый месяц лета будет влажным.

Именины: Мария, Арон, Симон, Феофан, Прокоп, Григорий и Семен.