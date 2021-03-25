Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине сегодня отмечают День Службы безопасности Украины.
Этот день в истории:
1668 – состоялись первые в Америке лошадиные бега.
1807 – британский парламент 283 голосами против 16 принял Акт о запрете работорговли (англ. Abolition of the Slave Trade Act). С этого дня торговля людьми в виде купли-продажи, перевода или бартера, считалась незаконной.
1857 – впервые сфотографировано солнечное затмение.
1857 – в Брисбене (Австралия) во второй раз подряд (после 5 апреля 1856) наблюдали солнечное затмение.
1857 – Леон Скотт запатентовал фонавтограф, первый прибор для записи звуковых колебаний.
1916 – женщинам в США разрешено присутствовать на поединках боксеров.
1917 – вышло постановление Временного правительства об отмене смертной казни.
1983 – На телепрограмме ( “Motown 25: Yesterday, Today, Forever”), Майкл Джексон продемонстрировал элемент танца под названием “Лунная походка”.
1988 – австралиец Невилл Паттен построил самый маленький в мире велосипед – его колеса были диаметром менее 2-х см.
1992 – Верховная Рада Украины приняла Закон “О Службе безопасности Украины”, которым были определены основные задачи для украинской спецслужбы.
1993 – создано центральное бюро Интерпола Украины.
2011 – Папа Римский подтвердил выбор нового предстоятеля УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Шевчук Святослав.
Какой сегодня церковный праздник:
Сегодня чествуют память Лидский иконы Божией Матери.
Приметы погоды:
Если снег тает, то лето будет жарким и долгим.
Если сегодня туманная погода, то будет хороший урожай.
Идет дождь – вскоре придет потепление.
Если на деревьях задержался иней, то первый месяц лета будет влажным.
Именины: Мария, Арон, Симон, Феофан, Прокоп, Григорий и Семен.