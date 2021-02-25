Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1573 – Иван Федорович основал типографию во Львове.
1831 – битва под Грохова, самая при освободительного Ноябрьского восстания (1830-1831) против Российской империи.
1836 – американец Сэмюэл Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра.
1918 – Малая Рада приняла законы о введении в УНР нового (григорианского) календаря и среднеевропейского времени.
1928 – лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию.
1940 – состоялась первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ “Нью-Йорк Рейнджерс” и “Монреаль Канадиенз”.
1956 – на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев выступил с закрытой докладом “О культе личности и его последствиях”, посвященной осуждению культа личности Сталина.
1957 – учреждено Государственное издательство детской литературы УССР (теперь Радуга).
1969 – “Битлз” начали запись своего последнего альбома “Abbey Road”.
2010 – в Киеве состоялась инаугурация избранного в результате фальсификаций президента Украины Виктора Януковича, лишенного этого звания в 2014 году Верховной Радой Украины.
Которое сегодня церковный праздник:
25 февраля православные вспоминают святителя и чудотворца Алексея Киевского.
Народные приметы:
Туманы на Алексеев день – лето будет дождливым.
Метель 25 февраля – примета к тому, что лето богатым на осадки.
Ручьи потекли – примета к тому, что рыба будет хорошо ловится.
Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.
Именины: Евгений, Алексей, Антон, Мария, Демид, Ядвига.