Кризис 2020 коснулась практически всех компаний-производителей. Устойчивость и гибкость проявили инновационные компании, системно внедряют диджитал-трансформации. Что же сегодня ждет потребитель от FMCG компаний? Что нужно делать уже сегодня, чтобы сохранить бизнес и развиваться? Все эти вопросы профессиональное сообщество будет обсуждать на FMCG INDUSTRY FORUM 2021, где ведущие компании делиться лучшими кейсами.

FMCG INDUSTRY FORUM – главное событие года для производителей, поставщиков FMCG-товаров и ритейлеров. Кейсы, инструменты повышения продаж, стратегии и инсайды от ведущих компаний рынка.

Организатором мероприятия традиционно выступает FMCG CLUB.

FMCG CLUB – это отраслевая сообщество прогрессивных игроков рынка, помогает бизнесу трансформироваться. Это платформа для нетворкинга и обучение сотрудников компаний, ориентированных на инновации и новые реалии рынка

Представители таких ведущих компаний как PepsiCo Украина, Procter & Gamble Украина, КОМО Украина, Май Украины, Auchan Украина, Fozzy Group, Nielsen, Change Agency Responsible Future уже готовят тезисы и доклады.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ЗАПАДЕ:

• Динамика и эволюция рынка FMCG товаров. Изменения в структуре спроса на основные категории

• Какие вызовы стоят перед производителями, стремящихся получить конкурентное преимущество в борьбе за потребителя

• Поиск зон роста и новых рынков – нишевых и географических

• Устойчивое развитие – расходы или репутация и профит для компании

• Лучшие кейсы и проекты по устойчивому развитию FMCG-компаний

• Как не упустить поколения Z – будущих экономически активных потребителей

• Wow customer experience как драйвер продаж или Как проникнуть в потребительскую корзину

• Поведенческий маркетинг. Как понять истинные ценности потребителей и конвертировать их в добавленную стоимость для своего продукта

• Управление клиентским опытом – как предлагать покупателю не просто продукт, а нечто большее – эмоцию, качество, уникальность

• Как происходит цифровая трансформация FMCG-компаний

• Технологии и инновации как ключ к поиску точек роста и залог лидерства на рынке в будущем

• Автоматизированные магазины как будущее продуктового ритейла

Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте http://fmcgclub.com/events/fmcg-industry-forum-2021/

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