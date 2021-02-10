FMCG INDUSTRY FORUM – главное событие года для производителей, поставщиков FMCG-товаров и ритейлеров. Кейсы, инструменты повышения продаж, стратегии и инсайды от ведущих компаний рынка.
Организатором мероприятия традиционно выступает FMCG CLUB.
FMCG CLUB – это отраслевая сообщество прогрессивных игроков рынка, помогает бизнесу трансформироваться. Это платформа для нетворкинга и обучение сотрудников компаний, ориентированных на инновации и новые реалии рынка
Представители таких ведущих компаний как PepsiCo Украина, Procter & Gamble Украина, КОМО Украина, Май Украины, Auchan Украина, Fozzy Group, Nielsen, Change Agency Responsible Future уже готовят тезисы и доклады.
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ЗАПАДЕ:
• Динамика и эволюция рынка FMCG товаров. Изменения в структуре спроса на основные категории
• Какие вызовы стоят перед производителями, стремящихся получить конкурентное преимущество в борьбе за потребителя
• Поиск зон роста и новых рынков – нишевых и географических
• Устойчивое развитие – расходы или репутация и профит для компании
• Лучшие кейсы и проекты по устойчивому развитию FMCG-компаний
• Как не упустить поколения Z – будущих экономически активных потребителей
• Wow customer experience как драйвер продаж или Как проникнуть в потребительскую корзину
• Поведенческий маркетинг. Как понять истинные ценности потребителей и конвертировать их в добавленную стоимость для своего продукта
• Управление клиентским опытом – как предлагать покупателю не просто продукт, а нечто большее – эмоцию, качество, уникальность
• Как происходит цифровая трансформация FMCG-компаний
• Технологии и инновации как ключ к поиску точек роста и залог лидерства на рынке в будущем
• Автоматизированные магазины как будущее продуктового ритейла
Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте http://fmcgclub.com/events/fmcg-industry-forum-2021/
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