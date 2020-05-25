Об этом рассказывают #Буквы.
Сегодня в США отмечают День памяти павших, День чечетки, День вина, в Канаде – День велосипеда, в Перу – День клоуна, в Аргентине – День Майской революции, в Туркменистане – День Ашхабада, в Британии – Куперсхилдская сырная гонка, в Иордании – День независимости.
Памятные даты 25 мая
В 996 году в Киеве была освящена первая в Киевской Руси каменная церковь – знаменитая Десятинная церковь.
В 1865 году в Одессе был основан Новороссийский университет – ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.
В 1869 году открылось здание Венской Оперы.
В 1889 родился Игорь Сикорский, украинский авиаконструктор.
В 1895 году английский писатель Оскар Уайльд получил два года каторжных работ за “аморальное поведение” (связь с мужчиной).
В 1957 – в Москве открыли гостиницу “Украина” (крупнейшую в СССР).
В 1963 году на первой конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства (ОАЕ). ООН объявила этот день Днем освобождения Африки.
В 1996 году в Киеве восстановили памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.
Сегодня православная церковь чтит память святителя Епифания Кипрского, епископа. Еще этот день называют Рябиновка.
Сегодня свои именины празднуют: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Пётр, Семён, Фёдор, Филипп.
Что сегодня нельзя делать в этот день
В дом нельзя приносить кувшинки, иначе могут умереть домашние животные.
Считается, что кувшинки – это русалки в другом обличье. Если срезать цветок, то долгое время вас будут мучить плохие сны или вы утоните.
Народные приметы
Ясная утренняя заря – к жаркому, засушливому лету.
Утро теплое и солнечное – лето будет засушливое.
Много майских жуков – к засушливому лету.
Лисица в село забежала – к беде.
Гусь себя ощипывает – к непогоде.
Рябина поздно расцвела – к поздней и долгой осени.