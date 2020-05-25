Сегодня, 25 мая, в мире отмечают День счастливого билетика, Праздник свободы причесок, День полотенца, Международный день пропавших детей, Всемирный день щитовидной железы, День Африки, День филологов.

Об этом рассказывают #Буквы.

Сегодня в США отмечают День памяти павших, День чечетки, День вина, в Канаде – День велосипеда, в Перу – День клоуна, в Аргентине – День Майской революции, в Туркменистане – День Ашхабада, в Британии – Куперсхилдская сырная гонка, в Иордании – День независимости.

Памятные даты 25 мая

В 996 году в Киеве была освящена первая в Киевской Руси каменная церковь – знаменитая Десятинная церковь.

В 1865 году в Одессе был основан Новороссийский университет – ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

В 1869 году открылось здание Венской Оперы.

В 1889 родился Игорь Сикорский, украинский авиаконструктор.

В 1895 году английский писатель Оскар Уайльд получил два года каторжных работ за “аморальное поведение” (связь с мужчиной).

В 1957 – в Москве открыли гостиницу “Украина” (крупнейшую в СССР).

В 1963 году на первой конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства (ОАЕ). ООН объявила этот день Днем освобождения Африки.

В 1996 году в Киеве восстановили памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

Сегодня православная церковь чтит память святителя Епифания Кипрского, епископа. Еще этот день называют Рябиновка.

Сегодня свои именины празднуют: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Пётр, Семён, Фёдор, Филипп.

Что сегодня нельзя делать в этот день

В дом нельзя приносить кувшинки, иначе могут умереть домашние животные.

Считается, что кувшинки – это русалки в другом обличье. Если срезать цветок, то долгое время вас будут мучить плохие сны или вы утоните.

Народные приметы

Ясная утренняя заря – к жаркому, засушливому лету.

Утро теплое и солнечное – лето будет засушливое.

Много майских жуков – к засушливому лету.

Лисица в село забежала – к беде.

Гусь себя ощипывает – к непогоде.

Рябина поздно расцвела – к поздней и долгой осени.