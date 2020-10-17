Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
Как сообщалось ранее, на днях Арахамия публично выступил за сокращение численности украинской армии. Это произошло в эфире телеканала “Украина 24”, где проходила дискуссия по поводу того, этот шаг нужен.
Арахамия заявил, что шквал критики вызвала фраза, которую якобы вырвали из контекста. Он отметил, что он просто поддержал позицию эксперта, выступил за сокращение небоевого состава армии и наращивание боевого.
“До 40% нашей армии — это не боевой состав. Из них около 25% — люди, которые просто берут одни бумаги и носят в другую комнату, и потом забирают еще бумаги, и в другую. Даже военные наши, они шутят и говорят: “Мы — украинская бумажная армия”, — заявил глава президентской фракции.
Он также отметил, что сейчас ВСУ уже проводят эксперимент по автоматизации документооборота, который позволяет уволить из одного батальона до 150 человек.
Арахамия также отметил, что главнокомандующий Руслан Хомчак неоднократно жаловался на то, что бойцов не хватает, однако людей в тылу всегда много.
“К тому же есть проблема с перевооружением армии. Покупать новое оборудование, строить наш флот — очень дорогая программа, государственная ракетная программа очень дорогая. Нам для этого нужно усиливать боеспособность нашей армии. И я говорю, что надо наращивать боевой состав и сокращать небоевой”, — добавил он.
Председатель фракции подчеркнул, что он выступает не за сокращение, а за оптимизацию армии.
Заметим, на момент провозглашения Украиной независимости численность войск в Украине насчитывала около 980 тысяч человек и постепенно сокращалась. Сейчас численность Вооруженных сил Украины утверждается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины. Действует установленный законодательством предельный лимит — 250 тысяч человек. В 2017 году численность ВСУ почти приблизилась к этому лимиту.
В 2020 году численность ВСУ, согласно паспорту бюджетной программы — почти 247 тысяч человек. Из них около 193 — военнослужащие, 52 — гражданские работники. 40 тысяч военнослужащих участвуют в операции Объединенных сил.
Однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в июле текущего года в интервью “АрмияInform” отмечал, что штатная численность значительно превышает 250 тысяч человек.
- В августе министр обороны Украины Андрей Таран пожаловался премьер-министру Денису Шмыгалю на то, что Министерство финансов предложило предельные издержки на ВСУ на 2021 — 2023 годы менее 3% ВВП.