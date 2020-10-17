Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Как сообщалось ранее, на днях Арахамия публично выступил за сокращение численности украинской армии. Это произошло в эфире телеканала “Украина 24”, где проходила дискуссия по поводу того, этот шаг нужен.

Арахамия заявил, что шквал критики вызвала фраза, которую якобы вырвали из контекста. Он отметил, что он просто поддержал позицию эксперта, выступил за сокращение небоевого состава армии и наращивание боевого.

“До 40% нашей армии — это не боевой состав. Из них около 25% — люди, которые просто берут одни бумаги и носят в другую комнату, и потом забирают еще бумаги, и в другую. Даже военные наши, они шутят и говорят: “Мы — украинская бумажная армия”, — заявил глава президентской фракции.

Он также отметил, что сейчас ВСУ уже проводят эксперимент по автоматизации документооборота, который позволяет уволить из одного батальона до 150 человек.

Арахамия также отметил, что главнокомандующий Руслан Хомчак неоднократно жаловался на то, что бойцов не хватает, однако людей в тылу всегда много.

“К тому же есть проблема с перевооружением армии. Покупать новое оборудование, строить наш флот — очень дорогая программа, государственная ракетная программа очень дорогая. Нам для этого нужно усиливать боеспособность нашей армии. И я говорю, что надо наращивать боевой состав и сокращать небоевой”, — добавил он.

Председатель фракции подчеркнул, что он выступает не за сокращение, а за оптимизацию армии.