Об этом сообщает издание Global Times.
Это называется интерсекс, когда рождается человек определенного пола с нетипичными для его хромосомного набора половыми признаками.
В издании отметили, что Пинпин в 2020 году вышла замуж. При этом, у нее никогда не было менструаций и она не смогла забеременеть.
Девушка случайно вывихнула лодыжку и обратилась за медицинской помощью. Во время обращения в больницу девушку решили обследовать. Оказалось, что у нее нет матки и яичников, а половые органы – недоразвиты.
После этого врачи провели генетический тест. Оказалось, у Пинпин есть мужская Y-хромосома, то есть она родилась мужчиной с нетипичным телом. Также медики диагностировали у китаянки врожденное заболевание, которое могло стать результатом межродственного брака ее родителей.
Теперь девушке предстоит курс у психотерапевта, чтобы понять, как жить и взаимодействовать с социумом дальше.
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