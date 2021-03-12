25-летняя замужняя китаянка Пинпин (Pingping) из провинции Чжэцзян случайно узнала о том, что биологически и по набору хромосом - родилась мужчиной.

Об этом сообщает издание Global Times.

Это называется интерсекс, когда рождается человек определенного пола с нетипичными для его хромосомного набора половыми признаками.

В издании отметили, что Пинпин в 2020 году вышла замуж. При этом, у нее никогда не было менструаций и она не смогла забеременеть.

Девушка случайно вывихнула лодыжку и обратилась за медицинской помощью. Во время обращения в больницу девушку решили обследовать. Оказалось, что у нее нет матки и яичников, а половые органы – недоразвиты.

После этого врачи провели генетический тест. Оказалось, у Пинпин есть мужская Y-хромосома, то есть она родилась мужчиной с нетипичным телом. Также медики диагностировали у китаянки врожденное заболевание, которое могло стать результатом межродственного брака ее родителей.

Теперь девушке предстоит курс у психотерапевта, чтобы понять, как жить и взаимодействовать с социумом дальше.