25-летний Мэдисон Которн (Madison Cawthorn), представитель Республиканской партии, выиграл выборы в Конгресс в Северной Каролине. Он стал самым молодым членом Палаты представителей США в истории.

Об этом сообщает АР.

Которн занимается инвестициями в сфере недвижимости.

На округе он победил демократа Мо Дэвиса с довольно большим отрывом.

В США впервые заговорили о Которне, как политике, в июне, после праймериз от Республиканской партии. На округе Которн конкурировал с главой администрации Дональда Трампа Марком Медоузом.

Жители округа, в котором проголосовали за Которна, в основном – консерваторы, которые занимаются сельским хозяйством.