Об этом сообщает АР.
Которн занимается инвестициями в сфере недвижимости.
На округе он победил демократа Мо Дэвиса с довольно большим отрывом.
В США впервые заговорили о Которне, как политике, в июне, после праймериз от Республиканской партии. На округе Которн конкурировал с главой администрации Дональда Трампа Марком Медоузом.
Жители округа, в котором проголосовали за Которна, в основном – консерваторы, которые занимаются сельским хозяйством.
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