Во вторник, 25 августа, в мире празднуют День поцелуев и примирения, а православные христиане вспоминают о мучениках Аниките и Фотии.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Бразилии сегодня День солдата (Soldier’s Day). Его отмечают в день рождения главнокомандующего армии Бразилии, маршала Луиса Альвеса де Лима э Сильва. Во Франции же сегодня День освобождения. Его отмечают в честь освобождения Парижа от фашистских захватчиков в 1944 году.

Также сегодня день рождения консервной банки.

День поцелуев и примирения (National Kiss and Make Up Day)

Это американский праздник, учрежден обычной гражданкой этой страны – Жаклин Милгейт из города Хилтон (Нью-Йорк, США).

Согласно ее пониманию, в этот день стоит помириться со своей половинкой, другом, родственником. Сделать это можно как с помощью объятий, так и с помощью поцелуя.

Православные праздники 25 августа

В этот день православные христиане почитают память мучеников Аникиты и Фотия из Никомидии.

Аникита был военным сановником. Он обличал императора Диоклитиана, установившего для устрашения христиан орудие казни на городской площади. Разгневанный император приказал мучить святого, а потом бросить диким зверям на съедение, но выпущенный лев не кинулся на мученика, а наоборот стал к нему ластиться.

После этого началось сильное землетрясение, в результате которого погибло много язычников. Палач, который собирался отрубить голову святому, потерял и. После этого святого пытались обжигать огнем, колесовать и бросать в горящее олово, но ничего из перечисленного не причинило ему даже малейшего вреда.

Приветствовать своего дядю пришел Фотий. Он сказал императору о том, что языческие боги – ничто.

Император приказал палачу отрубить голову Фотию. Но меч, который тот поднял, убил самого палача.

Фотию и Аниките приказали поклониться языческим богам или попрощаться с жизнью. Их привязали за ноги к коням и отпустили тех в поле. Но это ничем не повредило святым. После этого император предпринял последний шанс устранить их – разжег печь, в которому святых бросили палачи. Воодушевленные их подвигами в печь вслед за ними вошли и другие христиане.

Все христиане, вошедшие в печь, погибли, а вот Фокия и Аникиту огонь не поразил. Многие из язычников, присутствовавшие при этом, уверовали во Христа. Произошло это в 305 году.

Приметы 25 августа: что нельзя делать

С 25 августа из сундуков доставали теплую одежду, проветривали и чистили.

Селяне занимались посевом озимых, приводили в порядок хозяйственные помещения. Все оборудование, которое использовали для летних полевых работ, ремонтировали и прятали до следующего года.

К этому дню поспевает черемуха. Из нее готовили варенье, компоты, настойки, начинку для пирога.

Употребление этих вкусных и полезных ягод нормализует работу кишечника, улучшает состояние слизистой оболочки желудка, очищает кровь и укрепляет стенки капилляров.

Девушке, желающей поскорее выйти замуж, на Фотия нужно в церковь сходить и помолиться святому, а чтобы во сне узнать, кто будет ее супругом, под подушку вечером положить белый носовой платок. Он – суженый – тогда непременно приснится.

Приметы:

На Фотия из клена опадают первые листья.

Ранний иней – к богатому урожаю озимых следующего года.

Дождь – к короткому “бабьему лету”.

Ясная и теплая погода – к хорошему урожаю белых грибов.

Многие росы – к ясной погоде.

Кошка старательно умывается – к теплу.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Крот из норы вышел –к затяжной непогоде.

Что нельзя делать:

Нельзя ссориться, ведь весь негатив в этот день распространится на весь год. Избегайте конфликтов и выяснения отношений.

Не пытайтесь планировать важные дела. Лучше дождитесь начале следующей недели и уже тогда разбирайтесь со всеми рабочими моментами.

Если вы находитесь на природе, запрещено передавать ребенку пищу через костер. Наши предки были уверены в том, что в противном случае он может вырасти вором.

25 августа не нужно идти на поводу у своих предрассудков и отказываться от выгодных, но трудоемких предложений, иначе в течение ближайших нескольких месяцев их не будет.

25 августа: этот день в истории

1609 — Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп.

1753 — Французский естествоиспытатель Жорж де Бюффон представил Академии монументальный труд “Естественная история”.

1810 — англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.

1819 — В Швейцарских Альпах обнаружен источник, которому дали имя Саския и регистрационный номер 64. До сих пор вода из этого источника считается самой чистой, целебной и насыщенной минеральными солями в самой что ни на есть верной пропорции.

1825 — Уругвай провозгласил свою независимость от Бразилии.

1973 — Сделан первый снимок томографом.

1987 — Принят Указ Президиума ВС СССР о проверке на СПИД, предполагавший наказание за заражение, и высылку из страны инфицированных иностранцев.

Именинники 25 августа

1530 — Иван IV Васильевич Грозный, первый русский царь (1547—1575 и с 1576).

1819 — Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства.

1903 — Арпад Эло, американский профессор, разработавший систему индивидуальных коэффициентов шахматистов — рейтинг Эло.

1924- Павло Загребельный украинский писатель.

1930 – сэр Шон Коннери, британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии “Оскар” и др. наград.

1970 — Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель.

1987 — Блейк Лайвли, американская актриса и фотомодель.