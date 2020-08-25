#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
В Бразилии сегодня День солдата (Soldier’s Day). Его отмечают в день рождения главнокомандующего армии Бразилии, маршала Луиса Альвеса де Лима э Сильва. Во Франции же сегодня День освобождения. Его отмечают в честь освобождения Парижа от фашистских захватчиков в 1944 году.
Также сегодня день рождения консервной банки.
День поцелуев и примирения (National Kiss and Make Up Day)
Это американский праздник, учрежден обычной гражданкой этой страны – Жаклин Милгейт из города Хилтон (Нью-Йорк, США).
Согласно ее пониманию, в этот день стоит помириться со своей половинкой, другом, родственником. Сделать это можно как с помощью объятий, так и с помощью поцелуя.
Православные праздники 25 августа
В этот день православные христиане почитают память мучеников Аникиты и Фотия из Никомидии.
Аникита был военным сановником. Он обличал императора Диоклитиана, установившего для устрашения христиан орудие казни на городской площади. Разгневанный император приказал мучить святого, а потом бросить диким зверям на съедение, но выпущенный лев не кинулся на мученика, а наоборот стал к нему ластиться.
После этого началось сильное землетрясение, в результате которого погибло много язычников. Палач, который собирался отрубить голову святому, потерял и. После этого святого пытались обжигать огнем, колесовать и бросать в горящее олово, но ничего из перечисленного не причинило ему даже малейшего вреда.
Приветствовать своего дядю пришел Фотий. Он сказал императору о том, что языческие боги – ничто.
Император приказал палачу отрубить голову Фотию. Но меч, который тот поднял, убил самого палача.
Фотию и Аниките приказали поклониться языческим богам или попрощаться с жизнью. Их привязали за ноги к коням и отпустили тех в поле. Но это ничем не повредило святым. После этого император предпринял последний шанс устранить их – разжег печь, в которому святых бросили палачи. Воодушевленные их подвигами в печь вслед за ними вошли и другие христиане.
Все христиане, вошедшие в печь, погибли, а вот Фокия и Аникиту огонь не поразил. Многие из язычников, присутствовавшие при этом, уверовали во Христа. Произошло это в 305 году.
Приметы 25 августа: что нельзя делать
С 25 августа из сундуков доставали теплую одежду, проветривали и чистили.
Селяне занимались посевом озимых, приводили в порядок хозяйственные помещения. Все оборудование, которое использовали для летних полевых работ, ремонтировали и прятали до следующего года.
К этому дню поспевает черемуха. Из нее готовили варенье, компоты, настойки, начинку для пирога.
Употребление этих вкусных и полезных ягод нормализует работу кишечника, улучшает состояние слизистой оболочки желудка, очищает кровь и укрепляет стенки капилляров.
Девушке, желающей поскорее выйти замуж, на Фотия нужно в церковь сходить и помолиться святому, а чтобы во сне узнать, кто будет ее супругом, под подушку вечером положить белый носовой платок. Он – суженый – тогда непременно приснится.
Приметы:
- На Фотия из клена опадают первые листья.
- Ранний иней – к богатому урожаю озимых следующего года.
- Дождь – к короткому “бабьему лету”.
- Ясная и теплая погода – к хорошему урожаю белых грибов.
- Многие росы – к ясной погоде.
- Кошка старательно умывается – к теплу.
- Лягушки громко квакают – к дождю.
- Крот из норы вышел –к затяжной непогоде.
Что нельзя делать:
- Нельзя ссориться, ведь весь негатив в этот день распространится на весь год. Избегайте конфликтов и выяснения отношений.
- Не пытайтесь планировать важные дела. Лучше дождитесь начале следующей недели и уже тогда разбирайтесь со всеми рабочими моментами.
- Если вы находитесь на природе, запрещено передавать ребенку пищу через костер. Наши предки были уверены в том, что в противном случае он может вырасти вором.
- 25 августа не нужно идти на поводу у своих предрассудков и отказываться от выгодных, но трудоемких предложений, иначе в течение ближайших нескольких месяцев их не будет.
25 августа: этот день в истории
1609 — Галилео Галилей демонстрирует Большому совету и дожу Венеции новое устройство — телескоп.
1753 — Французский естествоиспытатель Жорж де Бюффон представил Академии монументальный труд “Естественная история”.
1810 — англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках.
1819 — В Швейцарских Альпах обнаружен источник, которому дали имя Саския и регистрационный номер 64. До сих пор вода из этого источника считается самой чистой, целебной и насыщенной минеральными солями в самой что ни на есть верной пропорции.
1825 — Уругвай провозгласил свою независимость от Бразилии.
1973 — Сделан первый снимок томографом.
1987 — Принят Указ Президиума ВС СССР о проверке на СПИД, предполагавший наказание за заражение, и высылку из страны инфицированных иностранцев.
Именинники 25 августа
1530 — Иван IV Васильевич Грозный, первый русский царь (1547—1575 и с 1576).
1819 — Алан Пинкертон, американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства.
1903 — Арпад Эло, американский профессор, разработавший систему индивидуальных коэффициентов шахматистов — рейтинг Эло.
1924- Павло Загребельный украинский писатель.
1930 – сэр Шон Коннери, британский и американский актер театра и кино, продюсер, лауреат премии “Оскар” и др. наград.
1970 — Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель.
1987 — Блейк Лайвли, американская актриса и фотомодель.