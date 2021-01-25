25 января 1949 года в Голливудском спортивном клубе состоялось первое вручение наград международной телевизионной премии "Эмми". "Эмми" считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра).

#Буквы рассказывают историю награды “Эмми”.

Название “Эмми” происходит от французского слова immy — так называлась катодная трубка в первых телевизионных камерах.

Первая премия “Эмми” была посвящена исключительно местным программам в Лос-Анджелесе.

В том же 1949 году были вручены еще пять наград, в том числе в номинации “Самая популярная программа”, в рамках которой проходило игровое шоу “Время викторины пантомимы”, организованное известным продюсером Майком Стоки, который в 1951 году стал пятым президентом Академии.

В 1950 году премия стала национальной.

Статуэтка “Эмми”

Статуэтка “Эмми” изображает женщину с крыльями, держащую атом в руках. Эскиз награды разработал телевизионный инженер Луи Макманус, который использовал свою жену в качестве модели. Стоит отметить, что Американская телевизионная академия отклонила 47 вариантов статуэтки прежде чем остановиться на дизайне Луи Макмануса.

Эта статуэтка символизирует музу искусства, которая держит в руках атом в окружении электронов – такой себе синтез искусства, науки и технологий.

Весит награда 3,08 килограмма, изготавливается из сплава меди, никеля, серебра и золота; ее высота 39 сантиметров; высота региональных премий – 29 см. Делают награды в Нью-Йорке, в той же компании, где и статуэтки “Оскара” и “Золотого глобуса”.

Первые обладатели премии

Первыми обладателями премии стали четыре человека, среди них бродвейская актриса Патриция Морисон и актриса Рита Ла Рой.

Сегодня премия “Эмми” вручается в 463 номинациях.

Виды премий “Эмми”

Вечерняя премия “Эмми” – это основная церемония – она наиболее популярна среди зрителей за пределами США.

Вручение происходит в середине сентября.

С 1972 года вручается также дневная премия “Эмми”. Существуют спортивная, техническая и региональная премии “Эмми”. Международная премия вручается в ноябре.

Премию представляют три организации: